Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Chelsea ngăn Mourinho mua Fabregas

Arsenal quay lại theo tiền vệ Napoli: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tuttomercato, Arsenal đã khôi phục mối quan tâm đối với tiền vệ Jorginho của Napoli. Cụ thể, họ sẵn sàng đưa ra đề nghị cho cầu thủ 25 tuổi này vào mùa Hè tới. ẢNh: Tuttomercato Chelsea ngăn Mourinho lôi kéo Fabregas: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ The Times, Jose Mourinho có ý định lôi kéo Cesc Fabregas đến M.U. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất hâm mộ học trò cũ ở Chelsea và đã theo dõi tình hình của tiền vệ này kể từ khi ông chuyển đến Old Trafford. Ảnh: The Times Mourinho xếp Rashford đá cặp với Martial: Theo Manchester Evening News, HLV Jose Mourinho đã ám chỉ rằng ông có thể xếp Marcus Rashford và Anthony Martial cùng đá chính trong trận đấu với Benfica đêm nay. Ảnh: Theo Manchester Evening News Morata ở lại Chelsea 10 năm: Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Italia đăng tải ngày thứ Hai, Alvaro Morata nói không có ý định sống ở London trong một thời gian dài khi đây là một đô thị quá lớn và quá căng thẳng và sẽ sớm rời bỏ thành phố này. Barca ký với “viên ngọc châu Phi”. Barca đang nghiên cứu việc ký hợp đồng với một trong những viên ngọc quý của bóng đá châu Phi. Cầu thủ được đề cập tới ở đây là Parfait Guiagon, sinh ngày 22/2/2001. Arsenal lại cử người sang Pháp nhắm Lemar: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Football London, Arsenal vừa tiếp tục cử một tuyển trạch viên sang Pháp theo dõi trận Bordeaux - Monaco hôm thứ Bảy. Công việc của chuyên gia này không gì khác là tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng về mục tiêu số một Thomas Lemar nhằm phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal. Ảnh: Football London Man City tranh Kimmich với Barca. Man City sẵn sàng cạnh tranh với Barcelona cho ngôi sao Joshua Kimmich của Bayern Munich. Tờ Bild cho biết, cả hai ông lớn đều rất quan tâm đến tuyển thủ Đức và sẵn sàng trả giá 44 triệu bảng. Tuy nhiên, Bayern không hề quan tâm tới việc bán Kimmich và nhấn mạnh rằng tài năng trẻ này phải được trả cao hơn nhiều so với những gì Man City và Barca cung cấp. Ảnh: Bild PSG bí mật thảo luận cho Coutinho: Theo nguồn tin từ Pháp, người đại diện của Philippe Coutinho đã có mặt tại London hôm thứ Hai để thảo luận về một cuộc chuyển nhượng trong mùa Hè. Ronaldo muốn Real bán Navas để mua De Gea, hoặc Ter Stegen: Theo tìm hiểu của tờ Diario Gol, Ronaldo đang yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez bán thủ môn Keylor Navas và thay thế bằng 1 trong 4 thủ môn đang có phong độ cao hơn theo đánh giá của riêng anh. Ảnh: Diario Gol Atletico chuẩn bị đem "núi tiền" đến thành Genova: Theo nguồn tin Goal phiên bản Italia, chuẩn bị có thêm một đội bóng lớn đem tiền đến với Sampdoria. Atletico Madrid đang rất quan tâm đến tiền vệ Lucas Torreira của đội bóng Italia. Ước tính, CLB thành Madrid sẽ phải chi 40 triệu euro cho thương vụ này. Trước đó, Sampdoria chỉ mất 100 ngàn Euro để sở hữu cầu thủ Uruguay. Ảnh: Goal

