Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U tính cướp sao PSG

Everton gây sốc với Sanchez: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Sun, Man City có thể chờ đợi để sở hữu Alexis Sanchez miễn phí, nhưng Everton thì có ý định gây sốc với cầu thủ người Chile ngay trong tháng Một. Ảnh: The Sun M.U cướp sao PSG: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Manchester Evening News, M.U đã sẵn sàng gửi đề nghị 30 triệu bảng để giải cứu hậu vệ Thomas Meunier của PSG. Cầu thủ 26 tuổi này đang bị mắc kẹt trên băng ghế dự bị khi Dani Alves mới là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải. Ảnh: Manchester Evening News Sturridge tha thiết muốn được thi đấu nhiều hơn: Tiền đạo Daniel Sturridge rất muốn được HLV Jurgen Klopp trao cơ hội thi đấu nhiều hơn trong tương lai. Anthony Martial hiện tại vẫn chưa bung hết sức. Huyền thoại Gary Neville cho rằng Anthony Martial vẫn chưa sử dụng hết 100% khả năng của mình. Klopp sẽ được toàn quyền sử dụng tiền bán Coutinho. Nếu Philippe Coutinho rời Liverpool vào tháng Giêng này, Jurgen Klopp sẽ được toàn quyền sử dụng số tiền thu về từ việc bán ngôi sao người Brazil. Ảnh: Goal Messi muốn Barca mua tiền vệ vào tháng 1: Tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Don Balon cho biết, Messi đã yêu cầu BLĐ Barcelona tăng cường sức mạnh tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Ảnh: Don Balon Man City muốn rút ruột Real Madrid: Tờ Don Balon cho biết, HLV Pep Guardiola rất muốn mang tiền vệ Isco về Man City trong thời gian tới, bất chấp thực tế là tiền vệ Tây Ban Nha đang được HLV Zinedine Zidane sủng ái trong mùa giải năm nay và thậm chí còn mới gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2022 kèm mức giải phóng hợp đồng cực khủng, hơn 600 triệu bảng. Ảnh: Don Balon Carrick sẽ rời Man Utd trong tháng 1: Cả West Brom, Leicester và Aston Villa đều đang thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ Michael Carrick, cầu thủ chỉ còn hợp đồng với M.U đến cuối mùa giải năm nay và mới chỉ có 1 lần ra sân ở League Cup mùa này gặp Burton. Ảnh: Goal Arsenal tặng người hùng 18 tuổi hợp đồng khủng: Báo cáo của tờ Sun Sport cho biết, Arsenal đang muốn giữ chân tiền đạo trẻ Eddie Nketiah bằng 1 hợp đồng 5 năm với tiền lương tăng 650% so với mức hiện tại, từ 2.000 bảng/tuần lên thành 15.000 bảng/tuần. Ảnh: Sun Sport Arsenal có cơ hội giành Vidal: Theo Tuttosport, Arsenal đang được coi là một điểm đến tiềm năng cho Arturo Vidal khi ngôi sao người Chile xem xét ý định rời Bayern Munich. Tương lai của Vidal tại Bayern đã được đặt dấu hỏi sau khi Jupp Heynckes thay thế cho Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện. Anh sẵn sàng ra đi ngay trong tháng Giêng tới với Inter Milan là nơi luôn rộng mở đón chào. Ảnh: Tuttosport

