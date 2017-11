Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Rashford làm "vật tế thần"

Rashford làm "vật tế thần": Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Manchester Evening News, M.U từng khẳng định Rashford không phải để bán, tuy nhiên họ sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của Real Madrid nếu Kền kền trắng kèm Marco Asensio vào một phần thỏa thuận. Ảnh: Manchester Evening News Neymar hối tiếc vì rời Barca? Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ La Porteria, Neymar đã nói với người thân của mình rằng anh đã sai lầm khi chuyển từ Barca sang PSG. Cuộc sống ở Pháp được cho không như điều mà ngôi sao người Brazil kì vọng. Ảnh:La Porteria Ozil “kết” Benzema: Chia sẻ tin chuyển nhượng cầu thủ trên SFR Sport, Mesut Ozil khẳng định Karim Benzema là 1 trong những trung phong hay nhất hiện nay. Anh tỏ ra rất tiếc nuối khi chân sút của Real Madrid không được ĐT Pháp triệu tập. Coutinho là mục tiêu ưu tiên của PSG: Theo chương trình Telefoot của TF1, Philippe Coutinho là mục tiêu mua sắm hàng đầu của PSG trong mùa Hè 2018. Đội bóng của Pháp đã liên hệ với Coutinho. Ảnh: Euro Sport Chelsea nhận tin vui từ Kante: Tiền vệ của Chelsea N’Golo Kante đã quay trở lại tập luyện trước khi đội bóng của Anh đối mặt với AS Roma tại Champions League vào rạng sáng ngày 1/11 (giờ Việt Nam). Man City có thêm tân binh chất lượng: Như đã đưa tin, rất có thể mùa Đông tới Man City sẽ sở hữu hai bản hợp đồng bom tấn với giá rẻ bèo. Đó là Alexis Sanchez (Arsenal) và Faouzi Ghoulam (Napoli). Cả hai cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, và rục rịch đòi ra đi. Liverpool tính 'cướp' luôn người gác đền của Real Madrid: Theo những thông tin từ Diario Gol, Liverpool đang nhắm đến Keylor Navas như một phương án giải quyết các vấn đề trong khung gỗ thay cho Simon Mignolet và Loris Karius. Ảnh: Diario Gol Sao Dortmund "thả thính" Man City: Động thái sau đây của tiền vệ Julian Weigl khiến người hâm mộ Borussia Dortmund không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh họ liên tục nhận được thông tin tài năng bị các ông lớn khác như M.U, Man City và Barcelona ve vãn. Arsenal chiêu mộ sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ: Tiền vệ thuộc biên chế Stuttgart, Berkay Ozcan xác nhận anh đã nhiều lần gặp gỡ đại diện Arsenal để cân nhắc lời mời từ phía đội bóng Bắc London: "Tôi và người đại diện đã có cuộc trò chuyện với đại diện phía Arsenal." Emre Can sắp rời Liverpool: Như đã đưa tin, Emre Can chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2018, và cầu thủ đã nhận nhiều đề nghị từ Juventus và vài CLB khác. Và những trục trặc trong việc đàm phán hợp đồng mới khiến tiền vệ Emre Can nhiều khả năng rời Liverpool khi hợp đồng của anh hết hạn.

