Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Chelsea có “cứu binh” từ Italia

Chelsea sắp có "cứu binh" từ Italia: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ mới nhất từ tờ Mirror, Inter Milan đã đồng ý bán cầu thủ chạy cánh 30 tuổi Antonio Candreva cho Chelsea với giá 25 triệu bảng. Thương vụ này có thể hoàn tất trong ít ngày tới và Candreva sẽ trở thành tân binh thứ 5 của The Blues. Ảnh: Mirror Juventus "tham lam" cố mượn Sanches. Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ truyền thông Italia, Juventus vẫn cố gắng hỏi mượn Renato Sanches từ Bayern Munich cho dù họ vừa có Matuidi. Ảnh: Calcio Milan đến gần Kalinic: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Gazzetta dello Sport, AC Milan sắp sửa đón tân binh tiếp theo là Nikola Kalinic đến từ Fiorentina với giá 25 triệu euro. Tottenham tiếp tục mua sắm: Theo Mirror, Tottenham sẽ tiếp tục mua sắm mạnh tay trong 2 tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 sau khi phá kỷ lục mua Davinson Sanchez. Ảnh: Mirror Donnarumma thay De Gea: Theo The Sun, M.U sẽ cho phép David de Gea chuyển đến Real Madrid vào mùa giải tới nếu họ mua được Gianluigi Donnarumma từ AC Milan. Ảnh: The Sun West Ham chưa thể có William Carvalho: Theo Telegraph, West Ham đang dần bất lực trước đòi hỏi của Sporting Lisbon cho tiền vệ phòng ngự William Carvalho. Ảnh: Telegraph PSG không bán Draxler: Người đại diện của Julian Draxler, Roger Wittmann đã lên tiếng bác bỏ tin đồn PSG muốn bán tống bán thao ngôi sao người Đức ở mùa hè này. Ảnh: EPA Valencia có thêm Murillo: Ngay sau khi đón Gabriel Paulista từ Arsenal, Valencia đã có thêm 1 trung vệ mới là Jeison Murillo đến từ Inter Milan. Monaco hét giá Mbappe: Theo Sky Sports, Monaco chỉ chấp nhận bán Kylian Mbappe cho PSG với giá 200 triệu euro. Trước đó, PSG đã đưa ra đề nghị 155 triệu euro cùng phụ phí nhưng bị Monaco từ chối. Ảnh: Sky Sport Inter hỏi mượn Mustafi: Theo GianlucaDiMarzio.com, Inter Milan đã đề nghị hỏi mượn trung vệ Shkodran Mustafi nhưng lập tức bị Arsenal từ chối. Ảnh: GianlucaDiMarzio.com

