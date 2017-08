Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Man City chốt giá Sanchez

AC Milan trả giá sốc mua Sanches: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Calciomercat, Milan đang tiến gần đến việc chiêu mộ Renato Sanches từ Bayern với giá 35 triệu euro. Đây là mức giá quá cao cho tiền vệ chơi thất vọng trong màu áo Hùm xám mùa 2016/17. Ảnh: Calciomercat Man City chốt giá Sanchez: Trên tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ El Mercurio, Fernando Felicevich, người đại diện của Alexis Sanchez cho hay, Man City đã gửi lời hỏi mua ngôi sao Chile giá 45 triệu bảng đến Arsenal nhưng bị Pháo thủ từ chối thẳng thừng. Ảnh: Goal Paulinho ra mắt Barca: Tiền vệ người Brazil vừa vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Barca và chính thức ra mắt đội bóng xứ Catalan sau khi kí HĐ có giá 40 triệu euro. Ảnh: Barca FC Wilfried Bony về lại Swansea: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Swansea đang đàm phán mua lại Bony từ Man City với giá 13 triệu bảng sau khi bán Gylfi Sigurdsson. Đội bóng xứ Wales từng bán Wilfried Bony cho Man CIty 28 triệu bảng vào năm 2015. Ảnh: The Sun Tottenham nói không với Barca: Theo The Sun, Spurs nhất quyết không bán Dele Alli cho Barcelona ngay cả khi nhận được đề nghị trị giá 150 triệu bảng. Ảnh: The Sun Fiorentina mua con trai Diego Simeone: Fio vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Giovanni Simeone, cậu con trai 22 tuổi của HLV Diego Simeone, từ CLB Genoa. Ảnh: Goal Southampton không bán Van Dijk: Ralph Krueger, chủ tịch của Southampton vừa đăng đàn khẳng định không bán Van Dijk bằng bất cứ giá nào. Van Dijk được Liverpool chèo kéo nhiệt tình và đã nộp đơn đòi đi lên BLĐ The Saints. Ảnh: Mirror Man City đòi 30 triệu euro cho Mangala: Tin từ Italia cho hay, Man City đã đòi Inter trả 30 triệu euro cho Eliaquim Mangala, trung vệ bị đẩy đến Valencia theo dạng cho mượn mùa trước và phải trở lại Etihad mùa này. Ảnh: Sport Italia Gabriel Paulista rời Arsenal: Tin từ Daily Mail cho hay, Valencia đã đạt được mọi thỏa thuận chiêu mộ Gabriel Paulista với giá 10 triệu bảng. Ảnh: Daily Mail Barca tăng giá mua Coutinho 118 triệu bảng: Theo Goal.com, Barca đã chốt mua Coutinho khi trả giá Liverpool 118 triệu bảng cho vụ này. Đây là lần thứ 3 Barca trả giá mua Coutinho sau 2 lần thất bại trước đó với mức 70 và 90 triệu bảng. Ảnh: Goal

