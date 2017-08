Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real vẫn chưa từ bỏ De Gea

Real chưa từ bỏ De Gea: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Sun, Real vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ thủ thành De Gea. Họ thậm chí còn chuẩn bị gửi tới M.U đề nghị 46 triệu bảng. Ảnh: The Sun West Brom hét giá Evans: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ báo chí Anh cho biết West Brom đã yêu cầu Man City bỏ ra 35 triệu bảng nếu muốn sở hữu trung vệ Jonny Evans. Milan vẫn đang đàm phán với Ibrahimovic: Giám đốc điều hành Marco Fassone của AC Milan cho biết CLB vẫn đang trong quá trình thuyết phục tiền đạo người Thụy Điển đến với CLB. Trong khi đó có tin M.U cũng có ý định tái ký với Ibra. Ảnh: Goal Chelsea chạy mất dép vụ Belotti: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ trên tờ Tuttosport, Chelsea đã buộc phải từ bỏ giấc mơ sở hữu tiền đạo Andrea Belotti khi CLB chủ quản của cầu thủ này là Torino hét giá lên tới 100 triệu euro. Ảnh: Tuttosport M.U mua Perisic với giá 39 triệu bảng: Tờ Metro của Anh đưa tin, trong cuộc gặp gỡ mới nhất với Inter, M.U đã đặt lên bàn đàm phán 39 triệu bảng với hy vọng có được Ivan Perisic. Ảnh: Metro Arsenal hỏi mua Asensio với giá cao: Tờ Don Balon của Tây Ban Nha cho biết Arsenal sẵn sàng bỏ ra 72 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của tiền vệ Marco Asensio với Real. Ảnh Don Balon Arsenal quan tâm tới Julian Draxler: Theo hé lộ của tờ The Times, Arsenal đang rất quan tâm tới Julian Draxler - cầu thủ mà họ từng mua hụt trong quá khứ. Hiện có thông tin cho biết PSG đang rao bán Draxler sau sự xuất hiện của Neymar. Ảnh: The Times Barca đã có Yerry Mina: Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barca đã có được chữ ký của trung vệ Yerry Mina. Dù vậy CLB Palmeiras sẽ chỉ cho phép Yerry Mina rời đội bóng vào tháng 1/2018. Ảnh: Sport "Chúng tôi muốn mua Costa": Đó là chia sẻ từ HLV Ronald Koeman. Theo đó, Koeman khẳng định Everton sẵn sàng mua đứt tiền đạo Diego Costa của Chelsea hoặc là theo dạng cho mượn. Tottenham đã có Sanchez: Sau một thời gian dài im tiếng trên thị trường chuyển nhượng, Tottenham đã bất ngờ chiêu mộ trung vệ 21 tuổi người Colombia, Davinson Sanchez từ CLB Hà Lan, Ajax. Ảnh: Goal

Real chưa từ bỏ De Gea: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Sun, Real vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ thủ thành De Gea. Họ thậm chí còn chuẩn bị gửi tới M.U đề nghị 46 triệu bảng. Ảnh: The Sun West Brom hét giá Evans: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ báo chí Anh cho biết West Brom đã yêu cầu Man City bỏ ra 35 triệu bảng nếu muốn sở hữu trung vệ Jonny Evans. Milan vẫn đang đàm phán với Ibrahimovic: Giám đốc điều hành Marco Fassone của AC Milan cho biết CLB vẫn đang trong quá trình thuyết phục tiền đạo người Thụy Điển đến với CLB. Trong khi đó có tin M.U cũng có ý định tái ký với Ibra. Ảnh: Goal Chelsea chạy mất dép vụ Belotti: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ trên tờ Tuttosport, Chelsea đã buộc phải từ bỏ giấc mơ sở hữu tiền đạo Andrea Belotti khi CLB chủ quản của cầu thủ này là Torino hét giá lên tới 100 triệu euro. Ảnh: Tuttosport M.U mua Perisic với giá 39 triệu bảng: Tờ Metro của Anh đưa tin, trong cuộc gặp gỡ mới nhất với Inter, M.U đã đặt lên bàn đàm phán 39 triệu bảng với hy vọng có được Ivan Perisic. Ảnh: Metro Arsenal hỏi mua Asensio với giá cao: Tờ Don Balon của Tây Ban Nha cho biết Arsenal sẵn sàng bỏ ra 72 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của tiền vệ Marco Asensio với Real. Ảnh Don Balon Arsenal quan tâm tới Julian Draxler: Theo hé lộ của tờ The Times, Arsenal đang rất quan tâm tới Julian Draxler - cầu thủ mà họ từng mua hụt trong quá khứ. Hiện có thông tin cho biết PSG đang rao bán Draxler sau sự xuất hiện của Neymar. Ảnh: The Times Barca đã có Yerry Mina: Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barca đã có được chữ ký của trung vệ Yerry Mina. Dù vậy CLB Palmeiras sẽ chỉ cho phép Yerry Mina rời đội bóng vào tháng 1/2018. Ảnh: Sport "Chúng tôi muốn mua Costa": Đó là chia sẻ từ HLV Ronald Koeman. Theo đó, Koeman khẳng định Everton sẵn sàng mua đứt tiền đạo Diego Costa của Chelsea hoặc là theo dạng cho mượn. Tottenham đã có Sanchez: Sau một thời gian dài im tiếng trên thị trường chuyển nhượng, Tottenham đã bất ngờ chiêu mộ trung vệ 21 tuổi người Colombia, Davinson Sanchez từ CLB Hà Lan, Ajax. Ảnh: Goal