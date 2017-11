Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: 4 sao Real = Neymar

M.U chiêu mộ "nhà ảo thuật": Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun cho hay, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu các tuyển trạch viên phải tìm kiếm một vài cầu thủ tài năng để chiêu mộ trong tháng 1 tới. Những cái tên đã từng được tiến cử Antoine Griezmann (Atletico Madrid) và Neymar (PSG) tuy nhiên khá khó để hoàn thành bản hợp đồng này. Ảnh: The Sun Mua Bryan Cristante, M.U cho không Fellaini: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ Metro, M.U đã dự chi 31 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ thuộc biên chế Benfica, Bryan Cristante. Với bản hợp đồng này, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng sống chung với cuộc sống không Fellaini, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Ảnh: Metro 4 sao Real = Neymar: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ báo chí Tây Ban Nha, BLĐ CLB Real Madrid đang chuẩn bị bán 4 ngôi sao dự kiến là James Rodriguez, Gareth Bale, Karim Benzema và Raphael Varane.trong phiên chợ Hè tới để có tiền chiêu mộ chân sút đắt nhất thế giới, Neymar. Ramsey lên tiếng đe dọa M.U. Chia sẻ sau khi Arsenal giành chiến thắng trước Huddersfield, Ramsey khẳng định toàn đội “Pháo thủ” đang có tâm lý, phong độ tốt và tự tin đánh bại M.U trong trận chiến vào cuối tuần. Real “ép” De Gea chia tay M.U: Tờ Mirror loan tin, BLĐ Real Madrid chuẩn bị thúc đẩy vụ chuyển nhượng thêm một lần nữa, bằng cách đưa ra tối hậu thư yêu cầu David de Gea phải sớm đưa ra quyết định rời M.U, bằng không Real Madrid sẽ chuyển hướng sang Thibaut Courtois của Chelsea. Ảnh: Mirror Messi gạch tên M.U khỏi cuộc đua Champions League: Lionel Messi không hề đánh giá cao Manchester United trong chiến dịch chinh phục Champions League mùa giải năm nay. Trụ cột đòi ra đi, Bayern gặp khó: Hậu vệ phải Rafinha đang thuộc biên chế Bayern Munich đã công khai mong muốn rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí, Rafinha đã khẳng định điều này: "Chúng tôi sẽ nói chuyện, sau đó đặt vấn đề với BLĐ Bayern Munich vào đầu tháng 12. Rafinha muốn ra đi, đây là một quyết định vô cùng khó khăn vì cậu ấy đã chơi tại Bayern Munich rất lâu. Nhưng cậu ấy còn là một cầu thủ chuyên nghiệp." Real Madrid vung tiền tậu Icardi trong tranh cãi: Chuyển nhượng giữa mùa hiếm khi có "bom tấn" nhưng Chủ tịch Perez buộc phải ra tay, làm ngoại lệ để "giải cứu" Real Madrid với hàng công đang ở mức báo động. Theo Marca, nhà vô địch La Liga nhắm Mauro Icardi là mục tiêu hàng đầu và sẵn sàng chi tiền khủng 88 triệu bảng hòng có thể cải thiện đội bóng. Mourinho bật sếp, M.U rối loạn: M.U mua hay không mua Gareth Bale đang trở thành vấn đề gây chia rẽ nội đội bóng. Cụ thể là giữa HLV Jose Mourinho và phó chủ tịch Ed Woodward. Mourinho không còn mặn mà với Bale vì rắc rối chấn thương. Tuy nhiên, Ed Woodward thì không muốn từ bỏ giấc mơ lớn nhất của mình. Từ khi tiếp quản công việc chuyển nhượng MU, vị phó chủ tịch xuất thân từ kế toán viên này luôn muốn đưa Bale về sân Old Trafford. Ramos "đâm" Ronaldo: Real Madrid vẫn đang bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt. Bên cạnh những kết quả nghèo nàn là xung đột quyền lực đang diễn ra mỗi ngày. Trong một diễn biến mới nhất, đội trưởng Sergio Ramos đã triệu tập phe cánh để "đàn áp" Ronaldo, dù giữa hai người vốn là bạn thân. Ramos chống lại Ronaldo bằng việc mời Isco, Asensio và Modric ăn tối. Trong đó, Asensio cũng là một người bị Ronaldo ghét bỏ, vì thời gian đầu mùa dám nổi bật hơn ngôi sao 32 tuổi này. Mời quý độc giả xem clip Neymar Transfer To Real Madrid - Nguồn: TheCutieTop

