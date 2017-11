Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real bán Kroos, M.U hóng hớt

Barca chuyển hướng ký sao Schalke 04: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất được phát đi từ Barcelona, sau khi gặp khó trong thương vụ Coutinho nên đội bóng xứ Catalan được cho chuyển mục tiêu sang gương mặt tiềm năng Leon Goretzka của Schalke 04. Real bán Kroos, M.U hóng từng ngày: Theo tin chuyển nhượng bóng đá được phát đi từ Madrid, Real đã sẵn sàng bán Kroos trong mùa Hè 2018, để làm mới đội hình. Perez đang tìm kiếm thỏa thuận với MU, đội bóng đã đặt vấn đề về Kroos từ một năm trước. Real đang hy vọng sẽ bán được Kroos cho M.U với con số 80 triệu euro, để dùng số tiền này đầu tư vào những gương mặt khác, có chất lượng và giàu khát vọng (như Verratti). Atletico phá M.U: Theo một số thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp và Tây Ban Nha, Atletico đã đặt vấn đề với PSG về Meunier. Meunier vốn được Mourinho đặc biệt quan tâm. Anh chưa đá Champions League mùa này, nên được phép đăng ký cho giai đoạn knock-out nếu gia nhập M.U. Khả năng tham gia tấn công của cầu thủ người Bỉ là yếu tố giúp anh được các HLV đánh giá cao. Man City hỏi mua Inigo Martinez: Man City đang nhắm đến Inigo Martinez, và có thể thực hiện vụ chuyển nhượng ngay trong tháng Giêng 2018 tới đây. Đây là một phần trong kế hoạch tăng chiều sâu đội hình của Pep Guardiola. Theo một số nguồn tin từ Tây Ban Nha, Pep muốn có Inigo Martinez để thay Kompany, trở thành nhân tố tạo sự cạnh tranh với cặp trung vệ Otamendi - Stones. Arsenal không bán Ozil và Sanchez trong mùa đông: Cả hai ngôi sao của đội chủ sân Emirates đều sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng nay, HLV Wenger lên tiếng khẳng định, Pháo thủ sẽ không rao bán Ozil và Sanchez khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Mkhitaryan bị Mourinho bỏ rơi: Tiền vệ người Armenia đã có sự khởi đầu mùa giải tương đối ấn tượng, tung ra 5 đường chuyền kiếm tạo trong 2 trận đầu tiên nhưng sau đó phong độ dần giảm sút. Nguồn tin từ The Times cho hay, HLV Mourinho không hài lòng về cậu học trò và đã gạt tên Mkhitaryan ra khỏi danh sách đăng ký trận gặp Watford. Ảnh: The Times Barca và Dortmund cùng muốn "sao trẻ" M.U. Theo tờ The Sun tiết lộ, hai CLB hàng đầu châu Âu là Borussia Dortmund và Barcelona đang muốn có Angel Gomes. Cầu thủ 17 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của M.U. Ảnh: The Sun Klopp 'ảo tưởng' Salah có thể ghi tới 70 bàn mùa này: Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Mohamed Salah từ đầu mùa, Jurgen Klopp tự tin dự đoán ngôi sao người Ai Cập sẽ ghi tới 70 bàn trước khi mùa giải kết thúc. Bayern nhòm ngó sao Ajax, đại gia Anh lo lắng: CLB của Đức Bayern Munich là đội mới nhất nhập cuộc chiêu mộ tiền vệ trung tâm người Hà Lan Frenkie De Jong, mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh. Cầu thủ đầu tiên rời Liverpool Đông này: Tài năng trẻ người Serbia Marko Grujic sẽ là cầu thủ đầu tiên rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Mời quý vị xem clip Toni Kroos - World Class Midfielder 2017/18 - Nguồn: SEN31

Barca chuyển hướng ký sao Schalke 04: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất được phát đi từ Barcelona, sau khi gặp khó trong thương vụ Coutinho nên đội bóng xứ Catalan được cho chuyển mục tiêu sang gương mặt tiềm năng Leon Goretzka của Schalke 04. Real bán Kroos, M.U hóng từng ngày: Theo tin chuyển nhượng bóng đá được phát đi từ Madrid, Real đã sẵn sàng bán Kroos trong mùa Hè 2018, để làm mới đội hình. Perez đang tìm kiếm thỏa thuận với MU, đội bóng đã đặt vấn đề về Kroos từ một năm trước. Real đang hy vọng sẽ bán được Kroos cho M.U với con số 80 triệu euro, để dùng số tiền này đầu tư vào những gương mặt khác, có chất lượng và giàu khát vọng (như Verratti). Atletico phá M.U: Theo một số thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp và Tây Ban Nha, Atletico đã đặt vấn đề với PSG về Meunier. Meunier vốn được Mourinho đặc biệt quan tâm. Anh chưa đá Champions League mùa này, nên được phép đăng ký cho giai đoạn knock-out nếu gia nhập M.U. Khả năng tham gia tấn công của cầu thủ người Bỉ là yếu tố giúp anh được các HLV đánh giá cao. Man City hỏi mua Inigo Martinez: Man City đang nhắm đến Inigo Martinez, và có thể thực hiện vụ chuyển nhượng ngay trong tháng Giêng 2018 tới đây. Đây là một phần trong kế hoạch tăng chiều sâu đội hình của Pep Guardiola. Theo một số nguồn tin từ Tây Ban Nha, Pep muốn có Inigo Martinez để thay Kompany, trở thành nhân tố tạo sự cạnh tranh với cặp trung vệ Otamendi - Stones. Arsenal không bán Ozil và Sanchez trong mùa đông: Cả hai ngôi sao của đội chủ sân Emirates đều sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng nay, HLV Wenger lên tiếng khẳng định, Pháo thủ sẽ không rao bán Ozil và Sanchez khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Mkhitaryan bị Mourinho bỏ rơi: Tiền vệ người Armenia đã có sự khởi đầu mùa giải tương đối ấn tượng, tung ra 5 đường chuyền kiếm tạo trong 2 trận đầu tiên nhưng sau đó phong độ dần giảm sút. Nguồn tin từ The Times cho hay, HLV Mourinho không hài lòng về cậu học trò và đã gạt tên Mkhitaryan ra khỏi danh sách đăng ký trận gặp Watford. Ảnh: The Times Barca và Dortmund cùng muốn "sao trẻ" M.U. Theo tờ The Sun tiết lộ, hai CLB hàng đầu châu Âu là Borussia Dortmund và Barcelona đang muốn có Angel Gomes. Cầu thủ 17 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của M.U. Ảnh: The Sun Klopp 'ảo tưởng' Salah có thể ghi tới 70 bàn mùa này: Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Mohamed Salah từ đầu mùa, Jurgen Klopp tự tin dự đoán ngôi sao người Ai Cập sẽ ghi tới 70 bàn trước khi mùa giải kết thúc. Bayern nhòm ngó sao Ajax, đại gia Anh lo lắng: CLB của Đức Bayern Munich là đội mới nhất nhập cuộc chiêu mộ tiền vệ trung tâm người Hà Lan Frenkie De Jong, mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh. Cầu thủ đầu tiên rời Liverpool Đông này: Tài năng trẻ người Serbia Marko Grujic sẽ là cầu thủ đầu tiên rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Mời quý vị xem clip Toni Kroos - World Class Midfielder 2017/18 - Nguồn: SEN31