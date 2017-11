Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Griezmann đòi đến Old Trafford

Griezmann đòi đến M.U: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ AS, trích đoạn trong tự truyện mới của Griezmann trong đó anh tiết lộ đã từ chối đề nghị từ Barca, PSG và Tottenham đồng thời cho biết mong muốn của anh là tới Old Trafford. Chelsea vào cuộc với Ozil: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ SportBild, Chelsea đang là ƯCV nặng ký để chiêu mộ Ozil. HLV Conte đã cảm thấy thất vọng về Bakayoko và thất bại khi hỏi mua Ross Barkley của Everton, vì vậy ông coi tiền vệ người Đức là mục tiêu quan trong danh sách cần mua sắm. Neymar sẽ gia nhập Real Madrid: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Neymar tiết lộ kế hoạch tương lai với cha của mình rằng, anh sẽ gia nhập Real Madrid trong 5 hoặc 6 năm nữa. Nếu mọi chuyện đúng như ngôi sao người Brazil nói thì khi ấy anh đã bước sang tuổi 30 tuổi. Ảnh: The Sun Trước mắt Chelsea phải bắt kịp M.U: Antonio Conte nhấn mạnh mục tiêu trước tiên của Chelsea là phải bắt kịp M.U trên BXH. Dù Man City mới đang là đội dẫn đầu Premier League nhưng Conte tỏ ra rất thực tế khi cho rằng Chelsea cần nghĩ đến M.U trước tiên. Cazorla lại phải lên bàn mổ: Santi Cazorla vẫn chưa hẹn ngày trở lại, sau khi các bác sỹ thông báo anh cần phải tiếp tục phẫu thuật để điều trị chấn thương gót chân. Juergen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Anh. Juergen Klopp tin ông có thể giúp Liverpool chấm dứt cơn khát vô địch Anh kéo dài đã 27 năm. Tuy nhiên HLV người Đức thú nhận ông không dám chắc khi nào The Kop sẽ đạt mục tiêu này. Mourinho chốt kế hoạch “tống cổ” 3 hậu vệ : Theo thông tin đăng tải trên tờ Telegraph (Anh), HLV Jose Mourinho đã quyết định sẽ “thanh lý” bộ ba hậu vệ Daley Blind, Matteo Darmian và Luke Shaw. Arsenal rút ruột thành công Barcelona: Trên trang chủ, CLB Arsenal đã công bố việc bổ nhiệm ông Raul Sanllehi trở thành trưởng bộ phận đối ngoại - phụ trách về các vấn đề quan hệ bóng đá của CLB. Real dằn mặt CĐV thân thiết: Trước trận gặp Fuenlabrada ở Copa del Rey, Real Madrid chủ trương kéo khán giả đến sân bằng lệnh cấm. Theo đó, nếu không có mặt ở Bernabeu để xem trận gặp đội hạng ba, hội viên Real giữ vé cả mùa sẽ bị cấm đi xem Siêu kinh điển ngày 23/12 sắp tới. Những hội viên giữ vé cả mùa cũng không được nhường vé cho người khác đến xem hộ. Việc nhường vé vốn được áp dụng trong những trận đấu khác từ đầu mùa. "Vua phá lưới" Bendtner ghi bàn đẹp nhất giải Na Uy. Không chỉ đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" ở giải VĐQG Na Uy 2017 với 19 bàn, Bendtner còn ẵm luôn giải "Bàn thắng đẹp nhất". Mời quý độc giả xem clip Antoine Griezmann - Dusk Till Dawn - Nguồn: Skills & Goals

