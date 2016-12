Tiệc đón giao thừa năm mới thời xưa qua ảnh

Đây là bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, bạn bè trong đêm tiệc đón giao thừa năm mới trong khoảng thời gian từ thập niên 1930-1950. Ảnh: Một nhân viên quầy bar ở nhà hàng Hector’s Devonshire đang làm ly cocktail trong đêm mừng năm mới 1930. Ảnh VT Một cặp đôi ăn mừng năm mới vào đúng thời khắc giao thừa. Ảnh chụp khoảng năm 1930. Ảnh VT Hai vị khách ở nhà hàng Piccadilly, London hào hứng trong buổi ăn tiệc mừng đón giao thừa năm 1931. Ảnh VT Bữa tiệc tưng bừng đón giao thừa tại khách sạn Piccadilly, London đêm 31/12/1931. Ảnh VT Nam diễn viên Larry Gray dùng chiếc bút khủng để viết lời chúc mừng năm mới trong đêm tiệc giao thừa năm 1935. Ảnh VT Một nhóm quý cô, quý ông ăn vận đúng chuẩn mực tới câu lạc bộ đêm El Morocco ở New York ăn tiệc mừng đón năm mới. Ảnh VT Giới trẻ London phi ra đường để chờ đón thời khắc giao thừa năm 1936. Ảnh VT Một bữa tiệc đêm cuối năm 1937 ở Pháp. Ảnh VT Em bé ngồi trong xe đẩy đang giữ tấm poster mừng năm mới. Ảnh VT Nhạc sỹ nhạc jazz người Mỹ Benny Goodman và ban nhạc đang biểu diễn trong đêm giao thừa ở New York năm 1938. Ảnh VT Những người ăn chơi suốt đêm giao thừa nằm ngủ gục trên thềm nhà ga trung tâm ở New York khoảng năm 1940. Ảnh VT Nhân viên quét dọn bãi chiến trường sau đêm tiệc mừng năm mới ở New York. Ảnh VT Không khí tưng bừng trong đêm đón năm mới ở Pháp năm 1940. Ảnh VT Bé trai cùng bố mẹ tới câu lạc bộ đêm để mừng năm mới. Ảnh VT Người quay phim ghi lại hình ảnh đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại năm 1946. Ảnh VT Tưng bừng đêm đón giao thừa năm 1957. Ảnh VT

