Đại tiệc pháo hoa hoành tráng đón năm mới 2018

New Zealand, Australia,…nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2018. Người dân tại hai quốc gia này đã được chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ảnh: The Sun. Tháp Sky ở thành phố Auckland, New Zealand, trong đêm Giao thừa. Ảnh: Getty Images. Pháo hoa cũng rực rỡ trên bầu trời Wellington, Christchurch và Dunedin. Ảnh: Getty Images. Sau New Zealand, Australia là quốc gia tiếp theo đón năm mới 2018 bằng đại tiệc pháo hoa hoành tráng. Ảnh: Reuters. Năm mới 2018 đã chính thức gõ cửa đất nước Australia. Ảnh: EPA. Chính quyền Sydney ước tính hàng triệu người đã đổ về khu vực cầu cảng để đón xem màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc thường niên trong đêm giao thừa. Ảnh: The Sun. Khu vực cầu cảng Sydney rực rỡ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Ảnh: Sky News. Các hoạt động đón mừng năm mới 2018 cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác như Melbourne, Hobart và Canberra trong lúc thành phố Sydney bắn pháo hoa. Ảnh: Getty Images. Pháo hoa rực sáng trên cầu cảng Sydney ở Australia. Ảnh: Getty Images. Nhiều người ngồi trên thuyền ở khu vực cầu cảng Sydney để có thể chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa tuyệt vời nhất. Ảnh: Getty Images. Một cô gái chỉnh trang phục trước khi biểu diễn điệu nhảy truyền thống trong lễ hội đón năm mới ở Denpasar, Indonesia. Ảnh: The Sun. Không khí chuẩn bị đón Giao thừa ở Amritsar, Ấn Độ, ngày 31/12/2017. Ảnh: EPA. Mời độc giả xem video: Màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 ở Auckland (Nguồn: Daily Mail)

