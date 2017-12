Phiến quân IS bắn cháy chiến đấu cơ Syria ở Deir Ezzor?

Theo hãng Al Masdar News, truyền thông của phiến quân IS ngày 4/12 loan tin rằng chúng đã bắn hạ chiến đấu cơ Syria ở vùng nông thôn phía Đông Nam Deir Ezzor, gần biên giới với Iraq, đồng thời bắt sống phi công. Ảnh: Một chiến đấu cơ Syria tham gia chiến dịch không kích khủng bố. Ảnh: Reuters. “Các chiến binh IS đã bắn rơi một chiến đấu cơ Syria khi nó đang bay qua thành phố biên giới chiến lược Albu Kamal, gần tỉnh Anbar, Iraq”, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, Quân đội Syria chưa xác nhận thông tin này. Ảnh: Tasnim News. Trong diễn biến khác tại chiến trường Hama, các đơn vị pháo binh và không quân Syria dồn dập oanh kích căn cứ của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham ở phía đông bắc tỉnh, qua đó tiêu diệt ba chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố này. Ảnh: FNA. “Abu Hassan Jabha, chỉ huy của HTS ở vùng al-Robat, cùng hai tên thủ lĩnh khác là Abu al-Nour Qala'a và Abu Aliman Jarjanaz đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công của lực lượng chính phủ Damascus ở Đông Bắc Hama”, hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin ngày 4/12 cho hay. Ảnh: AMN. Còn tại chiến trường Idlib, giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa hai nhóm khủng bố là Jund al-Malahem và phiến quân HTS tại khu vực Sahl al-Rouj và Eblin ở Jabal al-Zawiyeh. Ảnh: AP. “Hai bên tham chiến hứng chịu tổn thất nặng nề, trong đó một chỉ huy cấp cao của nhóm Jund al-Malahem đã bỏ mạng trên chiến trường phía nam tỉnh Idlib”, nguồn tin cho hay. Ảnh: wilsoncenter. Còn tại miền bắc tỉnh Homs, các nhóm khủng bố đánh giết lẫn nhau ở thị trấn Talbiseh, khiến nhiều tay súng bỏ mạng và bị thương. Ảnh: Reuters. Trong ngày 3/12, Quân đội Syria đã khởi động giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự nhằm quét sạch phiến quân IS khỏi bờ tây sông Euphrates. Ảnh: SF. “Lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã giải phóng hàng loạt ngôi làng, trong đó có Salhiyah, al-Jadleh, Qusur Um Saba, Safsafeh, Ajrama, Wadi al-Worod, Maan Al-Sabkha và al-Shamr al-Layeh ở phía đông nam tỉnh Deir Ezzor”, tờ South Front đưa tin. Ảnh: Sputnik. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Daraa, gần 100 tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng Quân đội Syria hôm 3/12. Những chiến binh này được chính phủ Syria ân xá và có thể trở về cuộc sống bình thường. Ảnh: FNA. Mời quý độc giả xem video: Mỹ bắn rơi một máy bay không người lái Iran tại Syria (Nguồn: CBS News)

