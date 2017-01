Chiến sự không hồi kết ở Syria qua ảnh Sputnik

Loạt ảnh chiến sự ở Syria này đều là những tác phẩm tham gia triển lãm ảnh do các phóng viên của Hãng thông tấn thông tin quốc tế Rossiya Segodnya và VGTRK thực hiện. Ảnh: Phi công Nga từ trên trực thăng đậu trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang tiến về Latakia ngày 15/11/2016. Ảnh Sputnik Dân thường chạy khỏi quận Salahuddin ở Aleppo bị phe nổi dậy chiếm giữ. Ảnh Sputnik Lá cờ đen của phiến quân IS ở thành cổ Palmyra ngày 26/3/2016. Ảnh Sputnik Đường nối Aleppo-Raqqa. Xe tăng T-55 lần đầu tiên xông vào một trận đánh. Ảnh Sputnik Lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát trường quân sự ở phía nam Aleppo sau một tháng chiến đấu. Ảnh Sputnik Phóng viên Nga còn khai thác cuộc chiến Syria dưới một góc nhìn rất khác như bức ảnh ghi lại cảnh người dân ở Damascus xếp hàng bên ngoài một cửa hiệu bán bánh mì. Ảnh Sputnik Một cư dân ở tỉnh al-Hasaka đang cầu nguyện trong Nhà thờ Thiên chúa giáo bị IS phá hủy. Ảnh chụp ngày 8/12/2015. Ảnh Sputnik Người thân của các nạn nhân trong vụ đánh bom xe gần bệnh viện Al-Ahli, trung tâm thành phố Homs. Ảnh Sputnik Một binh sỹ quân đội chính phủ Syria tại trạm kiểm soát ở quận đổ nát Al Hamidiyag, Homs. Ảnh Sputnik Bố bế con sơ sinh ra đường ở Damascus trong ngày đầu tiên mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh Sputnik Sự ác liệt của cuộc chiến tại Syria còn được thể hiện ngoài chiến tuyến. Ảnh: Lính Syria đánh nhau với nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra ở quận Suleiman al-Halabi, đông Aleppo. Ảnh Sputnik Bệnh viện lưu động của Nga ở Aleppo sau một cuộc bắn phá. Ảnh Sputnik Lính Syria ở một quận phía đông mới được giải phóng. Ảnh Sputnik. Hình ảnh tại căn cứ quân sự Nga ở Syria. Ảnh Sputnik Chiến đấu cơ Nga Su-25 cất cánh khỏi căn cứ Hmeymin đi làm nhiệm vụ. Ảnh Sputnik

Loạt ảnh chiến sự ở Syria này đều là những tác phẩm tham gia triển lãm ảnh do các phóng viên của Hãng thông tấn thông tin quốc tế Rossiya Segodnya và VGTRK thực hiện. Ảnh: Phi công Nga từ trên trực thăng đậu trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang tiến về Latakia ngày 15/11/2016. Ảnh Sputnik Dân thường chạy khỏi quận Salahuddin ở Aleppo bị phe nổi dậy chiếm giữ. Ảnh Sputnik Lá cờ đen của phiến quân IS ở thành cổ Palmyra ngày 26/3/2016. Ảnh Sputnik Đường nối Aleppo-Raqqa. Xe tăng T-55 lần đầu tiên xông vào một trận đánh. Ảnh Sputnik Lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát trường quân sự ở phía nam Aleppo sau một tháng chiến đấu. Ảnh Sputnik Phóng viên Nga còn khai thác cuộc chiến Syria dưới một góc nhìn rất khác như bức ảnh ghi lại cảnh người dân ở Damascus xếp hàng bên ngoài một cửa hiệu bán bánh mì. Ảnh Sputnik Một cư dân ở tỉnh al-Hasaka đang cầu nguyện trong Nhà thờ Thiên chúa giáo bị IS phá hủy. Ảnh chụp ngày 8/12/2015. Ảnh Sputnik Người thân của các nạn nhân trong vụ đánh bom xe gần bệnh viện Al-Ahli, trung tâm thành phố Homs. Ảnh Sputnik Một binh sỹ quân đội chính phủ Syria tại trạm kiểm soát ở quận đổ nát Al Hamidiyag, Homs. Ảnh Sputnik Bố bế con sơ sinh ra đường ở Damascus trong ngày đầu tiên mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh Sputnik Sự ác liệt của cuộc chiến tại Syria còn được thể hiện ngoài chiến tuyến. Ảnh: Lính Syria đánh nhau với nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra ở quận Suleiman al-Halabi, đông Aleppo. Ảnh Sputnik Bệnh viện lưu động của Nga ở Aleppo sau một cuộc bắn phá. Ảnh Sputnik Lính Syria ở một quận phía đông mới được giải phóng. Ảnh Sputnik. Hình ảnh tại căn cứ quân sự Nga ở Syria. Ảnh Sputnik Chiến đấu cơ Nga Su-25 cất cánh khỏi căn cứ Hmeymin đi làm nhiệm vụ. Ảnh Sputnik