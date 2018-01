Những thần đồng tài không đợi tuổi

1. Ainan Celeste Cawley

Ainan Celeste Cawley là thần đồng khoa học đã thu được sự chú ý của truyền thông quốc tế khi cậu vượt qua kỳ thi cấp độ Chemistry O vào năm 7 tuổi, một kỳ thi dành cho thanh thiếu niên trên 16 tuổi. Ainan cũng lấy được học bổng Polytechnic Singapore khi mới lên 8 tuổi, trở thành sinh viên trẻ nhất thế giới. Sự kiện này đã khiến nhiều tờ báo lớn như Tạp chí Wall Street, The Times, Bild Deutschland, The Sun, The Daily Telegraph và nhiều tờ báo khác đã viết về Ainan trong suốt một thời gian. Trong một cuộc khảo sát Ainan, các chuyên gia đã đánh giá cậu: "có tầm hiểu biết rộng, trải dài khắp các lĩnh vực vật lý, sinh học và hóa học”.

2. Aelita Andre

Aelita Andre là họa sĩ vẽ tranh trừu tượng từ năm lên 4 tuổi và được coi là thần đồng hội họa trẻ nhất trên thế giới. Các nhà phê bình nghệ thuật đã so sánh các bức tranh của cô bé với Picasso, Salvador Dali, Wassily Kandinsky hoặc Jackson Pollock. Bức tranh đắt nhất của Aelita đã được bán ở Hồng Kông với giá 24.000 USD. Cô bé cũng đã từng mở triển lãm nghệ thuật cá nhân đầu tiên tại thành phố New York. Mặc dù có một số ý kiến tiêu cực khác nhau bình luận về tranh của Andre, tuy nhiên, phần lớn là tất cả các tờ báo lớn và các nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới đều có phản ứng tích cực với các bức tranh của Aelita.

3. Alex Prior