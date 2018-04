Lộ mặt quốc gia cung cấp vũ khí cho IS ở Deir Ezzor

Theo hãng thông tấn SANA đưa tin ngày 3/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn vũ khí của phiến quân IS tại các ngôi làng al- Salhia, al-Duwair, al-Kashma và Subikhan ở tỉnh Deir Ezzor. (Nguồn ảnh: SANA) Số vũ khí này được tập kết tại một địa điểm ở Deir Ezzor. Được biết, trong số trang thiết bị quân sự này có một số loại vũ khí do Israel sản xuất. Al Masdarn News cho biết thêm, số vũ khí bị tịch thu bao gồm hàng chục khẩu súng trường tấn công, hàng nghìn viên đạn, thiết bị nổ và tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác 9M14 Malyutka,... Hình ảnh về số vũ khí vừa bị tịch thu đã được hãng thông tấn SANA đăng tải. Thiết bị nổ tự chế mà nhóm IS bỏ lại ở Deir Ezzor. Trước đó, ngày 29/3, lực lượng chính phủ Damascus đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ởi khu vực phía nam al-Mayadin, tỉnh Deir Ezzor. Đến ngày 3/4, binh sĩ Syria đã giành quyền kiểm soát khu vực Faydat Ahmad al-Hayfan từ tay IS. Được biết, kể từ khi chiến dịch bắt đầu, không có vụ đụng độ dữ dội nào giữa nhóm khủng bố IS và lực lượng chính phủ Damascus xảy ra trong khu vực này. Tuy nhiên, phiến quân IS vẫn hoạt động tích cực trong khu vực sa mạc ở phía nam Albu Kamal. Chúng thường tiến hành những cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus rồi mau chóng rút lui. Trước đó, hồi tháng 2/2018, trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố IS tại khu vực dân cư thung lũng bờ Tây sông Euphates thuộc tỉnh Deir Ezzor, lực lượng chính phủ Damascus cũng phát hiện một kho vũ khí lớn của IS. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria chiếm thị trấn chiến lược ở Đông Ghouta (Nguồn: FNA)

