Hàng nghìn người tuần hành phản đối Tổng thống Pháp tại thủ đô Paris

Khoảng 2.000 nhân viên an ninh, trong đó có cảnh sát chống bạo động, đã được triển khai khi những người tuần hành tập trung tại Quảng trường Opera nhằm tiến hành cuộc biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Pháp sau 1 năm ông lên nắm quyền. Các tuần hành nhỏ hơn đã diễn ra tại các thành phố Toulouse và Bordeaux, trong khi cuộc tuần hành quy mô lớn tại Paris thu hút nhiều gia đình tham gia.

Người tuần hành tại trung tâm thủ đô Paris phản đối các kế hoạch cải cách của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Theo các nhà tổ chức, cuộc tuần hành sẽ diễn ra từ Quảng trường Opera cho đến khu vực Bastille, phía Đông của trung tâm thành phố Paris. Cuộc tuần hành này do nghị sĩ đảng cánh tả LFI Francois Ruffin và các cựu thành viên của phong trào cánh tả Up All Night tổ chức. Họ đã kêu gọi những người tham gia tuần hành biểu tình trong hòa bình.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Pháp Benjamin Griveaux ngày 4/5 đã bày tỏ quan ngại rằng các cuộc biểu tình này có thể biến thành bạo lực, do đó các biện pháp an ninh đã được tăng cường.