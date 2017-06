Bóng hồng ninja Iran luyện võ giữa sa mạc vào top ảnh tuần

Lướt gió giữa Paris: Người phụ nữ đang trượt cáp từ tầng 2 tháp Eiffel trong một sự kiện miễn phí ở Paris, Pháp ngày 4/6. Cáp này có độ cao 115 m so với mặt đất và dài 800 m. Ảnh: AP. Nữ thủ lĩnh: Thượng nghị sĩ bang Iowa Joni Ernst dẫn đầu nhóm hơn 300 biker đi chặng đường từ Des Moines tới Boone trong sự kiện Roast and Ride lần thứ 3 tại Des Moines, Iowa, Mỹ, ngày 3/6. Đây là sự kiện gây quỹ hàng năm do bà Joni Ernst, người được coi là "ngôi sao mới nổi" của đảng Cộng hòa, đứng ra tổ chức. Ảnh: Reuters. Kỳ quan trên cát: Nghệ sĩ tạo hình trên cát Marc Treanor sáng tác tại bãi biển North Beach, cảng Tenby, Pembrokeshire, xứ Wales, Vương quốc Anh, ngày 7/6. Ảnh: Reuters. Bóng hồng xuất chiêu: Các cô gái Iran luyện võ giữa nắng nóng của sa mạc. Đây là các học sinh trong một câu lạc bộ võ Ninjutsu được mở từ năm 1989, tại lâu đài Jughin, cách thủ đô Tehran khoảng 40 km. Khoảng 4.000 phụ nữ tại đây tập luyện để trở thành kunoichi, nữ chiến binh ninja. Ảnh: Getty. Thiên nhiên nổi giận: Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu vực Kranshoek, Nam Phi ngày 7/6. Gió lớn thổi qua thị trấn ven biển ở Nam Phi khiến các đám cháy lan rộng, cướp đi sinh mạng của nhiều người, phá hủy nhà cửa và buộc 10.000 cư dân phải di tản khỏi khu vực. Ảnh: AP. Chớp lấy khoảnh khắc: Cảnh nước biển xô tràn bờ được một người đàn ông chụp lại, giữa lúc bão xảy ra tại Cape Town, Nam Phi vào ngày 7/6. Ảnh: Reuters. Rừng đuốc cầu may: Hàng ngàn ngọn đuốc được người dân làng xếp đều đặn trên ruộng bậc thang trong lễ hội cầu mùa ở Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 3/6. Ảnh: Reuters. Đắm mình giữa thiên nhiên: Hai vị khách đầu tiên tại Khách sạn Không sao trên một ngọn đồi ở vùng Appenzell, gần Sankt Gallen, Thuỵ Sỹ. Đây là dự án nghệ thuật của hai anh em nghệ sĩ sinh đôi Frank và Patrik Riklin, cho phép khách hàng nằm ngủ dưới một không gian rộng mở hút tầm mắt. Ảnh: Reuters. Vui chơi hết mình: Cậu bé chơi đùa tại một đài phun nước ở vườn ươm Hanbat, Daejeon, Hàn Quốc, ngày 3/6. Ảnh: Getty. "Cưới chạy": Các cặp đôi tham gia một cuộc thi trong đám cưới tập thể của sinh viên tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 4/6. Ảnh: Reuters. Tâm điểm: Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey khi ông dự phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 8/6, xoay quanh nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như lý do ông phải rời FBI. Ảnh: AP. Xoa dịu nỗi đau: Đám đông trong một buổi hòa nhạc ngày 4/6 ở Manchester, Anh, tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại thành phố hơn 1 tuần trước đó. Ngày 22/5, nước Anh chấn động vì cuộc tấn công ở nhà thi đấu Manchester sau một buổi biểu diễn ca nhạc khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Ảnh: Getty .

