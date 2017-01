Bật cười với ngày hội không mặc quần trên tàu điện ngầm

Đây là sự kiện không mặc quần dài hàng năm có tên gọi No Pants Subway Ride, được tổ chức vào năm 2002 tại New York, Hoa Kỳ do hội Improv Everywhere gồm 7 thanh niên nổi tiếng ở đây khởi xướng. Mục đích của ngày này là nhằm tạo không khí vui nhộn, khác lạ ở nơi công cộng. Năm nay, sự kiện này được tổ chức vào ngày 8/1, chủ nhật đầu tiên của năm mới đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người tại nhiều thành phố lớn như: London, Boston, Berlin, New York. Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không thể ngăn cản những người tham gia sự kiện độc đáo. (Ảnh: Reuters) Thay vì cứ cắm cúi đọc báo, bấm điện thoại, sự kiện này giúp hành khách có được trải nghiệm khác lạ. (Ảnh: AP) Sự kiện không mặc quần đặc biệt này giúp tạo không khí vui nhộn, khác với những ngày thường. (Ảnh: AP) "No Pants Subway Ride" đã trở thành một sự kiện thường niên trên thế giới. (Ảnh: AP) Mọi người tham gia sự kiện này để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. (Ảnh: AFP) Sự kiện này được đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đón nhận. (Ảnh: AP) Tất cả hành khách đều vui vẻ cởi quần dài trên tàu. (Ảnh: AP)

Đây là sự kiện không mặc quần dài hàng năm có tên gọi No Pants Subway Ride, được tổ chức vào năm 2002 tại New York, Hoa Kỳ do hội Improv Everywhere gồm 7 thanh niên nổi tiếng ở đây khởi xướng. Mục đích của ngày này là nhằm tạo không khí vui nhộn, khác lạ ở nơi công cộng. Năm nay, sự kiện này được tổ chức vào ngày 8/1, chủ nhật đầu tiên của năm mới đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người tại nhiều thành phố lớn như: London, Boston, Berlin, New York. Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không thể ngăn cản những người tham gia sự kiện độc đáo. (Ảnh: Reuters) Thay vì cứ cắm cúi đọc báo, bấm điện thoại, sự kiện này giúp hành khách có được trải nghiệm khác lạ. (Ảnh: AP) Sự kiện không mặc quần đặc biệt này giúp tạo không khí vui nhộn, khác với những ngày thường. (Ảnh: AP) "No Pants Subway Ride" đã trở thành một sự kiện thường niên trên thế giới. (Ảnh: AP) Mọi người tham gia sự kiện này để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. (Ảnh: AFP) Sự kiện này được đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đón nhận. (Ảnh: AP) Tất cả hành khách đều vui vẻ cởi quần dài trên tàu. (Ảnh: AP)