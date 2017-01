11 sự kiện chính trị lớn có thể xảy ra năm 2017

Nhiều chuyên gia phân tích, trong đó có cả ông Paul Szoldra nhận định rằng, rất có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong năm 2017. Đó là vụ thử đầu tiên xảy ra dưới thời Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump và là một đại sự kiện chính trị năm 2017. Ảnh BI Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, sang năm 2017 tới, Nga sẽ có hành động đối với các nước vùng Baltic. Ảnh BI Một sự kiện chính trị thế giới có khả năng xảy ra trong năm 2017 đó là thủ phủ Raqqa của phiến quân IS sẽ bị tấn công trực diện bằng một đợt tổng tiến công quy mô lớn. Ảnh BI Với những lần thảm bại trong năm 2016, có thể IS tiếp tục thực hiện thêm các vụ tấn công khủng bố và các vụ thảm sát theo kiểu sói đơn độc. Ảnh BI Và, chuyên gia Alex Lockie dự đoán, Tổng thống Assad sẽ vẫn tại vị ở Syria trong năm 2017. Ảnh BI Bước sang năm 2017 khi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức lên nắm quyền, Mỹ sẽ có những động thái để “nắn gân” Trung Quốc. Ảnh BI Nhiều nhà phân tích cũng bày tỏ quan điểm rằng, có thể thỏa thuận lịch sử với Iran sẽ chịu tác động không nhỏ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Ảnh BI Bước sang năm mới 2017, nhiều người lo sợ, nhóm khủng bố IS sẽ hoàn toàn hiện diện trên các trang mạng xã hội. Đó sẽ là một mối nguy cho toàn thể người dân trên khắp thế giới. Ảnh BI Và vấn đề với Cuba cũng sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng khi ông Trump nhậm chức. Ảnh BI Sang năm 2017, bức tường biên giới Mỹ-Mexico ngăn chặn không đáng kể nạn buôn bán ma túy vào đất Mỹ. Ảnh BI Nhóm nổi dậy Lực lượng Cách mạng vũ trang Colombia (FARC) sang năm 2017 sẽ chính thức không còn tồn tại, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Ảnh BI

