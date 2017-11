Ảnh nóng hổi phiến quân IS tử thủ trong thành phố Albu Kamal

Theo Al Masdar News ngày 17/11, trước cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria và đồng minh tại thành phố chiến lược Albu Kamal, phiến quân IS tiếp tục chống trả dữ dội, quyết bám trụ tại thành phố này. Ảnh: AMN. Những bức ảnh do hãng Amaq, “loa” tuyên truyền của IS, đăng tải ngày 17/11 ghi lại cảnh các tay súng khủng bố đang dốc sức bảo vệ cửa ngõ phía đông thành phố. Ảnh: AMN. Các tay súng IS được cho là đã phá hủy ba xe quân sự của lực lượng Syria bằng tên lửa chống tăng ở khu vực phía đông Albu Kamal. Ảnh: AMN. Một chiến binh IS trên xe quân sự trong cuộc giao tranh tại Albu Kamal. Ảnh: AMN. Chiếc xe quân sự bốc cháy trên chiến trường Albu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Ảnh: AMN. Được biết, Quân đội Syria và phong trào Hezbollah đã tấn công vào thành phố Albu Kamal, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại Syria, từ nhiều hướng hôm 17/11. Ảnh: AMN. Nguồn tin trong quân đội cho hay, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã giải phóng hầu hết Albu Kamal và chỉ còn lại vùng ngoại ô phía đông thành phố. Ảnh: AMN. “Với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, Quân đội Syria và đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát 3/4 diện tích Albu Kamal, gây tổn thất nặng cho tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS đang diễn ra tại vùng ngoại ô phía đông thành phố chiến lược ở tỉnh Deir Ezzor này. Ảnh: AMN.

Theo Al Masdar News ngày 17/11, trước cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria và đồng minh tại thành phố chiến lược Albu Kamal, phiến quân IS tiếp tục chống trả dữ dội, quyết bám trụ tại thành phố này. Ảnh: AMN. Những bức ảnh do hãng Amaq, “loa” tuyên truyền của IS, đăng tải ngày 17/11 ghi lại cảnh các tay súng khủng bố đang dốc sức bảo vệ cửa ngõ phía đông thành phố. Ảnh: AMN. Các tay súng IS được cho là đã phá hủy ba xe quân sự của lực lượng Syria bằng tên lửa chống tăng ở khu vực phía đông Albu Kamal. Ảnh: AMN. Một chiến binh IS trên xe quân sự trong cuộc giao tranh tại Albu Kamal. Ảnh: AMN. Chiếc xe quân sự bốc cháy trên chiến trường Albu Kamal , tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Ảnh: AMN. Được biết, Quân đội Syria và phong trào Hezbollah đã tấn công vào thành phố Albu Kamal, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại Syria, từ nhiều hướng hôm 17/11. Ảnh: AMN. Nguồn tin trong quân đội cho hay, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã giải phóng hầu hết Albu Kamal và chỉ còn lại vùng ngoại ô phía đông thành phố. Ảnh: AMN. “Với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, Quân đội Syria và đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát 3/4 diện tích Albu Kamal, gây tổn thất nặng cho tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS đang diễn ra tại vùng ngoại ô phía đông thành phố chiến lược ở tỉnh Deir Ezzor này. Ảnh: AMN.