Ảnh: Phiến quân IS đánh chiếm thành phố chiến lược Albu Kamal

Al Masdar News đưa tin, phiến quân IS đã tái chiếm thành phố chiến lược Albu Kamal nằm trên biên giới với Iraq hôm 11/11, buộc lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus phải rút lui khỏi khu vực này. Ảnh: AMN. Được biết, ngày 10/11, nhóm khủng bố IS đã tiến hành một cuộc phản công dữ dội nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở Albu Kamal. Ảnh: SF. “Các tay súng IS đã đánh bật Quân đội Syria và lực lượng đồng minh ra khỏi vùng ngoại ô Al-Jalaa sáng 11/11, mở đường cho đồng bọn của chúng đánh chiếm khu vực phía nam thành phố Albu Kamal”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SF. South Front cho hay, theo hãng Amaq, “cái loa” tuyên truyền của phiến quân IS, các tay súng khủng bố đã bắn 5 quả tên lửa dẫn đường chống tăng nhằm vào Quân đội Syria, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng. Ảnh: SF. Ngoài ra, chúng còn phá hủy hai xe tăng và hai xe quân sự của lực lượng chính phủ Damascus ở phía đông và tây của thành phố Albu Kamal. Ảnh: SF. Một tay súng IS trên chiến trường Albu Kamal. Ảnh: SF. Hiện tại, Quân đội Syria đang mở các cuộc tấn công mới nhằm vào tuyến phòng thủ của IS ở Albu Kamal nhằm giành lại thành phố này. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đã tấn công các căn cứ của khủng bố IS ở Albu Kamal, gây tổn thất nặng cho tuyến phòng thủ của chúng xung quanh thành phố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SF. Khói bụi bốc lên trong các cuộc giao tranh ở Albu Kamal. Ảnh: SF. Theo AMN, nhiều chiến binh IS đã bị tiêu diệt, trong đó có một số tên chỉ huy của bọn chúng được xác định là Hani Al-Thalji, Abu Munzer Al-Shishani và Abu Mohammad Al-Safi. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 8/11, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh thông báo giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược Albu Kamal, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại Syria. Ảnh: SF.

