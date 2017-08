Ảnh giao tranh ác liệt trong thành phố chiến lược Tal Afar

Khói lửa bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) với phiến quân IS ở thành phố chiến lược Tal Afar. Ảnh: Reuters. Binh sĩ Iraq và lực lượng PMF tháo cờ của tổ chức khủng bố IS trong thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Các thành viên PMF giơ tay biểu tượng chiến thắng khi tham gia chiến dịch giải phóng Tal Afar khỏi IS. Ảnh: Reuters. Khói đen bốc lên ngùn ngụt trong cuộc giao tranh tại Tal Afar. Ảnh: Reuters. Binh sĩ Iraq và lực lượng PMF trên đường phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Xe quân sự của lực lượng chống khủng bố Iraq ở Tal Afar. Ảnh: Reuters. Trước đó, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iraq ngày 26/8 thông báo, quân đội Iraq đã giải phóng 70% diện tích thành phố Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Reuters. Binh sĩ Iraq ngắm bắn phiến quân IS trong cuộc giao tranh ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Có thể nói, phiến quân IS bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn ở thành phố chiến lược Tal Afar sau những thắng lợi vang dội gần đây của các lực lượng Iraq. Ảnh: Reuters. Khói bốc lên mù mịt trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Iraq và phiến quân IS ở Tal Afar. Ảnh: Reuters. Lực lượng Iraq đứng cạnh đám cháy tại một địa điểm ở Tal Afar. Ảnh: Reuters. Các chiến binh PMF nã rocket về phía phiến quân IS ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Xe tăng của lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Tal Afar ở khu Al Jazeera, Tal Afar. Ảnh: Reuters. Hình ảnh trong cuộc giao tranh ở khu Al Jazeera, Tal Afar. Ảnh: Reuters.

