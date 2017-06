Hãi hùng trong tòa chung cư 24 tầng ở London sau vụ cháy

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 17 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư 24 tầng ở London hôm 14/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, dư luận lo ngại rằng con số này có thể tăng lên hơn 100 người. Ảnh: Reuters. Những bức ảnh chụp bên trong tòa cao ốc Grenfell Tower phần nào cho thấy mức độ tàn phá kinh khủng của vụ cháy chung cư vừa qua. Ảnh: Twitter/Mirror. Có thể thấy, nhà bếp trong một căn hộ của tòa chung cư 24 tầng này đã bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Twitter/Mirror. Một bức ảnh khác cho thấy, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ tại một góc trong phòng khách của căn hộ. Ảnh: Twitter/Mirror. Chiếc tủ lạnh bị hư hại trong nhà bếp của một căn hộ. Ảnh: Mirror. Ngoài ra, nhiều đồ dùng gia đình khác biến dạng do sức nóng của lửa trong vụ hỏa hoạn hôm 14/6. Ảnh: Mirror. Một chiếc máy giặt ngừng hoạt động nằm giữa đống đổ nát trong nhà bếp bị “bà hỏa” thiêu rụi. Ảnh: Mirror. Ảnh chụp bên trong một số căn hộ của tòa chung cư Grenfell Tower nhìn từ xa. Ảnh: Mirror. Cảnh tượng ngổn ngang bên trong tòa chung cư. Ảnh: The Sun. Thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Anh sáng 14/6. Ảnh: The Sun. Được biết, nhiều người vẫn mất tích trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện vụ cháy chung cư cao tầng ở thủ đô London. Ảnh: The Sun/Getty Images.

