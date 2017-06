Hiện trường kinh hoàng cháy chung cư 24 tầng ở London

Theo The Sun, một số người được xác định đã thiệt mạng do bị mắc kẹt trong vụ cháy chung cư 24 tầng ở London hôm 14/6. Ảnh: The Sun. Ngoài ra, theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 50 người bị thương trong vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà Grenfell Towers ở Tây London. Ảnh: The Sun. Được biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14/6 (giờ địa phương). Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: The Sun. Lính cứu hỏa tập trung ở chân tòa nhà. Ảnh: The Sun. “Chúng tôi đã đưa ít nhất 50 nạn nhân tới các bệnh viện”, Reuters dẫn nguồn tin cho hay. Ảnh: The Sun. Được biết, có khoảng 600 người ở trong 120 căn hộ của tòa chung cư Grenfell Tower 24 tầng này. Ảnh: The Sun. Ba giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, cảnh sát vẫn cố gắng sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà này. Ảnh: The Sun. Tòa nhà chìm trong khói lửa. Ảnh: The Sun. Nhiều cư dân tòa nhà vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà và có người đã nhảy từ trên cao xuống đường. Ảnh: The Sun. Khói bốc lên từ tòa nhà nhìn từ xa. Ảnh: The Sun. Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa ở những tầng trên cao của tòa nhà. Ảnh: The Sun. Ngọn lửa bao trùm tòa nhà. Ảnh: The Sun. Khói đen dày đặc bao trùm cả khu vực. Ảnh: The Sun. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: The Sun. Tòa nhà Grenfell Tower ở Tây London biến thành "quả cầu lửa" ngày 14/6. Hiện nguyên nhân vụ cháy tòa chung cư ở Anh đang được điều tra. Ảnh: Reuters.

