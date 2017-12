Xem đặc công VN giải cứu con tin ở sân bay Cam Ranh

Sáng 26-12, tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã diễn ra buổi diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia năm 2017 do Ủy Ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Đến dự buổi diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia năm 2017 có các ông: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.