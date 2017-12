Mãn nhãn nữ đặc nhiệm dù cực kỳ nguy hiểm của Nga

Dù chiếm số lượng không nhiều những nữ đặc nhiệm dù trong lực lượng lính dù của Nga cũng là một thành phần không thể thiếu của lực lượng này. Nguồn ảnh: ER. Do đặc tính nhân chủng học của Nga đang càng ngày càng có vấn đề với chênh lệnh giới tính thừa nữ thiếu nam ngày càng lớn, do đó trong những năm trở lại gần đây hầu như mọi lực lượng trong quân đội Nga đều đã mở rộng quy mô cũng như nhiệm vụ cho các nữ quân nhân. Nguồn ảnh: ER. Thậm chí, các nữ binh lính Nga ngày nay còn có chương trình huấn luyện không khác gì mấy so với các binh sĩ nam và cường độ huấn luyện trên thực địa của họ ngày càng nhiều hơn trước. Nguồn ảnh: ER. Vậy nên, dù được gọi là "phái yếu" nhưng những cô gái trong lực lượng lính dù Nga hoàn toàn không "yếu" như vẻ bề ngoài của họ. Nguồn ảnh: ER. Được thành lập từ sau sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, lực lượng dù của Nga được coi là lực lượng dù ưu tú nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: ER. Điểm nguy hiểm nhất của lực lượng dù này chính là khả năng cơ động. Một lực lượng lớn với hàng vạn quân và xe thiết giáp cùng pháo mặt đất có thể được triển khai trên bất cứ đâu trong và ngoài nước Nga trong vài tiếng đồng hồ. Nguồn ảnh: ER. Trong quá khứ, Tiệp Khắc đã "nếm mùi" bị tấn công phủ đầu của lính dù Liên Xô và Nga sau này, với việc chỉ sau một đêm thủ đô Prague đã tràn ngập xe tăng Liên Xô và người dân Tiệp Khắc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguồn ảnh: ER. Ngày nay, với sự tham gia của các phương tiện chiến tranh hiện đại hơn nữa tốc độ triển khai quân của lực lượng lính dù Nga còn nhanh hơn gấp nhiều lần trong quá khứ. Nguồn ảnh: ER. Kèm theo đó là một lượng lớn những nữ quân nhân đang phục vụ trong lực lượng này, điều mà dưới thời Liên Xô hoàn toàn không có. Nguồn ảnh: ER. Các nữ quân nhân trong lực lượng lính dù Nga được tập trung và huấn luyện tại một doanh trại lính dù đặt ở thành phố Ryazan., nằm cách thủ đô Moscow khoảng 300 km về phía Đông Nam. Nguồn ảnh: ER. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh, kiêu hãnh và độ nguy hiểm của lực lượng lính dù Nga.

