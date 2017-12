Pháo tự hành K-9 ứng viên sáng giá cho pháo binh VN

Được sản xuất bởi Samsung Techwin, một trong những công ty con của Tập đoàn Samsung, pháo tự hành K-9 là một trong những ứng cử viên sáng giá cho các quốc gia có nhu cầu hiện đại hóa lực lượng pháo binh. Và Việt Nam là một trong số đó, khi hầu các mẫu pháo tự hành của ta đều đã khá cũ sau nhiều năm sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Vậy K-9 có điều gì đặc biệt? Trước hết đây là một trong những mẫu pháo tự hành có khả năng cơ động thuộc hàng top thế giới, nó thể di chuyển được trên mọi địa hình hiểm trở cũng như không gian tác chiến hạn chế. Để làm được điều này K-9 được trang bị hệ thống động cơ diesel có công suất lên đến 1.000 mã lực, với tầm hoạt động lên đến 480km. Nguồn ảnh: Sina. Với nòng pháo 155mm, K-9 có tầm bắn tiêu chuẩn lên đến 30.000 mét với đạn HE và 56.000 mét với đạn tăng tầm. Như vậy, pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc có tầm bắn lớn hơn gấp đôi so với các loại pháo tự hành 2S3 có cỡ nòng 152mm của Quân đội Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, do K-9 sử dụng đạn pháo 155mm nên nếu sở hữu mẫu pháo tự hành này Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn trong việc xây dựng và dự trữ kho đạn chiến lược dành cho mẫu pháo tự hành đến từ Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Sina.Pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc được thiết kế bởi tập đoàn Samsung Techwin và bắt đầu được sản xuất từ năm 1999. Loại pháo tự hành này có trọng lượng 47 tấn, dài 12 mét và có kíp lái 5 người trong đó có 2 nạp đạn viên. Nguồn ảnh: Sina. Là một khẩu pháo phục vụ cho chiến tranh hiện đại nên K-9 được Samsung Techwin trang bi các công nghệ điện tử mới nhất hỗ trợ trong dẫn bắn và kiểm soát hỏa lực. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bắn của pháo tự hành K-9 vào khoảng 2 viên mỗi phút do khẩu pháo này không có hệ thống nạp đạn tự động. Hai nạp đạn viên sẽ phải rất vất vả mới nạp được quả đạn và liều phóng vào trong nòng. Dù không có hệ thống nạp đạn tự động, xe vẫn có trang bị hệ thống hỗ trợ nạp đạn. Nguồn ảnh: Sina. Năm 2016 vừa qua, phía Hàn Quốc cho biết họ đang nghiên cứu hệ thống nạp đạn tự động hoàn toàn cho pháo tự hành K-9, điều này đồng nghĩa với việc, những khẩu pháo tự hành K-9 khi được trang bị hệ thống nạp đạn tự động sẽ bị "giảm biên chế" xuống còn 3 người trong kíp lái, bớt đi hai nạp đạn viên. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, Hàn Quốc cùng Samsung đang xuất khẩu một số lượng lớn các loại pháo tự hành K-9 ra nước ngoài cho một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Na Uy,...Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc thực hành bắn đạn thật.

