Sinh viên ở trọ thất kinh trước vụ nổ bình nóng lạnh như bom

Mùa đông trời lạnh, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện để làm ấm, đun nước nóng tăng rất cao, đặc biệt là bình nóng lạnh. Nhưng cũng từ những thiết bị làm nóng nước này không ít lần khiến mọi người hú vía bởi những tai nạn khủng khiếp. Điển hình mới đây như vụ nổ bình nóng lạnh tại nhà trọ sinh viên. Vụ việc nổ bình nóng lạnh ở nhà anh T (Hà Nội) khiến cả nhà tắm cháy đen vừa qua khiến nhiều người phải giật mình. Khi anh T vừa bật bình vừa chuẩn bị tắm thì chiếc bình tạo nước ấm phát nổ, rất may mắn, các thành viên trong gia đình vẫn bình an và không bị thương nghiêm trọng. Bình nóng lạnh phát nổ tung và cháy khét khiến nhà tắm của anh T.T đen kịt. Chiếc bồn cầu bị vỡ, tường nhà tắm đổ một mảng lớn, nhà tắm cháy đen sì, mọi thứ vô cùng ngổn ngang sau tai nạn. Ngay khi dòng trạng thái được đăng tải, đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Phần lớn đều tỏ ra lo lắng, hoang mang, bởi không ít người trong số đó từng vừa bật nóng lạnh, vừa tắm. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh T tâm sự: "Rất may là nhà không có ai bị thương, nếu không mình sẽ ân hận lắm. Nếu nhanh vài phút thôi là con mình vào tắm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra". Cũng theo anh T, ngay hôm sau gia đình đã gọi thợ đến sửa và lắp bình mới. Được biết, chiếc bình nóng lạnh này không có bảo hành và đã được sử dụng trên 7 năm. Chia sẻ dưới bài viết của anh T, bạn T.L (sinh viên ở Hà Nội) bày tỏ sự lo lắng: "Bọn em là sinh viên, nhiều lúc muốn tắm bình nóng lạnh phải tắm chung. Nhìn cảnh này hãi quá, chắc cũng phải gọi thợ điện vào kiểm tra xem sao chứ nhìn thế này, chết lúc nào không biết". Còn bạn A.D bình luận rằng: "Mình nghĩ giờ thợ điện lắp cũng ẩu, lắp bình phải nối đất và lắp riêng automat cho bình đó chứ không được lắp chung automat cùng các thiết bị khác. Nếu chuẩn hai điều kiện trên thì có tỉ năm dò điện cũng không giật, vì khi bình có vấn đề thì automat dập trước khi sử dụng rồi. Dù thuê trọ ở Hà Nội nhưng mình cũng cố gắng lắp một chiếc bình nóng lạnh tử tế để sử dụng chứ không mua hàng cũ hay thanh lý được". Ngày 14/4/2016, một vụ tai nạn thương tâm khác do rò điện bình nóng lạnh xảy ra khiến 3 người trong một gia đình ở Vũng Tàu bị điện giật, 2 người tử vong tại chỗ. Những sự cố trên chính là lời cảnh tỉnh về vấn đề an toàn khi sử dụng bình nóng lạnh cho nhiều gia đình. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip T.T quay lại cảnh tượng kinh hoàng sau khi bình nóng lạnh bốc cháy - Nguồn: NVCC.

