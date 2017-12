Tràn ngập bóng bay galaxy trước Noel, cảnh báo nguy cơ phát nổ

Chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức đến Noel. Ghi nhận của chúng tôi, hiện nhiều khu vực đã trang trí chuẩn bị lễ giáng sinh rất hoành tráng và đẹp mắt. Một trong những sản phẩm thu hút người mua trong dịp này là loại bong bóng đèn led. Theo tìm hiểu, loại bong bóng này được gọi với nhiều cái tên như: bóng bay galaxy, bong bóng đèn led, bong bóng phát sáng hay bong bóng 7 màu. Quả bong bóng bình thường được làm bằng chất liệu silicon, nhưng bên trong có hệ thống đèn led, nối thông với dây điện kéo dài ra ngoài, sử dụng bằng pin tiểu. Chỉ cần bấm nút bật là hệ thống đèn led sáng, khi nào tắt là tùy ý người dùng. Loại bong bóng này được gọi với nhiều cái tên như: bong bóng galaxy, bong bóng đèn led, bong bóng phát sáng hay bong bóng 7 màu. Loại bóng này có giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng/quả. Anh Toàn, một người bán hàng tiết lộ, xuất xứ của bong bóng đèn led là từ Trung Quốc. Không chỉ hút hồn trẻ em, bong bóng đèn led còn được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, rất nhiều người bày tỏ nỗi lo về nguy cơ phát nổ từ loại bong bóng này. Trước đây, nhiều người khi mua lọai bong bóng đèn led đã từng bị phát nổ, khiến cơ thể bị thương. Theo tiết lộ của một số người bán loại sản phẩm này, bong bóng bay thường được bơm khí heli. Tuy nhiên có lẽ nhiều người bán muốn kiếm lời nhiều nên bơm khí thay thế là hydro, đất đèn, metan… Những khí này rẻ tiền hơn heli nhưng lại dễ dẫn nhiệt và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt. Còn những loại bóng được bơm bằng ống bơm hơi xe đạp không có nguy cơ phát nổ. Trước nhiều ý kiến lo ngại loại bóng này có thể phát nổ gây bỏng, PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết, bóng bay phát sáng Galaxy thực chất là loại bóng bay hydro được trang trí bằng những dây đèn led với nhiều màu sắc bắt mắt. Tụ đèn led được gắn với nguồn điện bằng pin tiểu hoặc pin cúc áo tạo nên ánh sáng đẹp mắt. Bên trong bóng được bơm bằng khí hydro (nhẹ hơn không khí) để bóng bay lên được. PGS.TS Trần Hồng Côn cho rằng, về nguyên lý bóng bay galaxy có thể tự phát nổ nếu tỷ lệ khí (ôxy, hydro, nhiệt độ) vượt mức giới hạn của quả bóng. Khi phát nổ nó sẽ tỏa nhiệt như khí ga và gây bỏng cho người cầm. Mức độ bỏng sẽ phụ thuộc vào số lượng bóng và khoảng cách tiếp xúc, thông thường số lượng bóng càng lớn thì diện tích bỏng sẽ rộng. Đa số người chơi và người bán loại bóng này đều cầm nhiều quả trên tay, nên khi nổ sẽ gây ra hiện tượng nổ hàng loạt và gây bỏng cho người cầm, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, những hội nghị, tiệc tùng trang trí với số lượng lớn loại bóng này khi nổ sẽ gây sát thương lớn. Nguy hiểm hơn, những quả bóng này khi nổ sẽ khiến hệ thống đèn led phát sáng bên trong bị chập và có thể gây cháy. Khi đó, những tổn thất gây ra sẽ cao hơn nhiều so với nổ một quả bóng hydro bình thường. PGS Côn cho rằng, khi trẻ chơi với những quả bóng galaxy rất khó để phòng tránh được nguy cơ nổ bóng. Bởi trong điều kiện thuận lợi như gặp tia lửa điện, lửa và nồng độ tới hạn thì nó có thể nổ bất cứ lúc nào. “Vì thế không nên cho trẻ chơi các loại bóng bay hydro là cách tốt nhất phòng nguy cơ cháy nổ bóng và bị bỏng do loại bóng này gây nên”, ông Côn khuyên. Mời quý độc giả xem video Cảnh báo nguy hiểm từ bóng bay Galaxy siêu hot dịp Giáng sinh - Nguồn: An ninh toàn cảnh

Chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức đến Noel. Ghi nhận của chúng tôi, hiện nhiều khu vực đã trang trí chuẩn bị lễ giáng sinh rất hoành tráng và đẹp mắt. Một trong những sản phẩm thu hút người mua trong dịp này là loại bong bóng đèn led. Theo tìm hiểu, loại bong bóng này được gọi với nhiều cái tên như: bóng bay galaxy, bong bóng đèn led, bong bóng phát sáng hay bong bóng 7 màu. Quả bong bóng bình thường được làm bằng chất liệu silicon, nhưng bên trong có hệ thống đèn led, nối thông với dây điện kéo dài ra ngoài, sử dụng bằng pin tiểu. Chỉ cần bấm nút bật là hệ thống đèn led sáng, khi nào tắt là tùy ý người dùng. Loại bong bóng này được gọi với nhiều cái tên như: bong bóng galaxy, bong bóng đèn led , bong bóng phát sáng hay bong bóng 7 màu. Loại bóng này có giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng/quả. Anh Toàn, một người bán hàng tiết lộ, xuất xứ của bong bóng đèn led là từ Trung Quốc. Không chỉ hút hồn trẻ em, bong bóng đèn led còn được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, rất nhiều người bày tỏ nỗi lo về nguy cơ phát nổ từ loại bong bóng này. Trước đây, nhiều người khi mua lọai bong bóng đèn led đã từng bị phát nổ, khiến cơ thể bị thương. Theo tiết lộ của một số người bán loại sản phẩm này, bong bóng bay thường được bơm khí heli. Tuy nhiên có lẽ nhiều người bán muốn kiếm lời nhiều nên bơm khí thay thế là hydro, đất đèn, metan… Những khí này rẻ tiền hơn heli nhưng lại dễ dẫn nhiệt và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt. Còn những loại bóng được bơm bằng ống bơm hơi xe đạp không có nguy cơ phát nổ. Trước nhiều ý kiến lo ngại loại bóng này có thể phát nổ gây bỏng, PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết, bóng bay phát sáng Galaxy thực chất là loại bóng bay hydro được trang trí bằng những dây đèn led với nhiều màu sắc bắt mắt. Tụ đèn led được gắn với nguồn điện bằng pin tiểu hoặc pin cúc áo tạo nên ánh sáng đẹp mắt. Bên trong bóng được bơm bằng khí hydro (nhẹ hơn không khí) để bóng bay lên được. PGS.TS Trần Hồng Côn cho rằng, về nguyên lý bóng bay galaxy có thể tự phát nổ nếu tỷ lệ khí (ôxy, hydro, nhiệt độ) vượt mức giới hạn của quả bóng. Khi phát nổ nó sẽ tỏa nhiệt như khí ga và gây bỏng cho người cầm. Mức độ bỏng sẽ phụ thuộc vào số lượng bóng và khoảng cách tiếp xúc, thông thường số lượng bóng càng lớn thì diện tích bỏng sẽ rộng. Đa số người chơi và người bán loại bóng này đều cầm nhiều quả trên tay, nên khi nổ sẽ gây ra hiện tượng nổ hàng loạt và gây bỏng cho người cầm, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, những hội nghị, tiệc tùng trang trí với số lượng lớn loại bóng này khi nổ sẽ gây sát thương lớn. Nguy hiểm hơn, những quả bóng này khi nổ sẽ khiến hệ thống đèn led phát sáng bên trong bị chập và có thể gây cháy. Khi đó, những tổn thất gây ra sẽ cao hơn nhiều so với nổ một quả bóng hydro bình thường. PGS Côn cho rằng, khi trẻ chơi với những quả bóng galaxy rất khó để phòng tránh được nguy cơ nổ bóng. Bởi trong điều kiện thuận lợi như gặp tia lửa điện, lửa và nồng độ tới hạn thì nó có thể nổ bất cứ lúc nào. “Vì thế không nên cho trẻ chơi các loại bóng bay hydro là cách tốt nhất phòng nguy cơ cháy nổ bóng và bị bỏng do loại bóng này gây nên”, ông Côn khuyên. Mời quý độc giả xem video Cảnh báo nguy hiểm từ bóng bay Galaxy siêu hot dịp Giáng sinh - Nguồn: An ninh toàn cảnh