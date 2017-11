Nam sinh ĐH Tôn Đức Thắng tặng Thủ tướng Canada tranh siêu đẹp

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của mình, Thủ tướng Canada - Justin Trudeau đã gây ấn tượng sâu sắc bằng vẻ ngoài đẹp trai, lịch thiệp và rất đặc biệt là có nhiều hành động rất thân thiện, điển hình như việc ngồi uống cafe vỉa hè hay chạy bộ trên đường phố Sài Gòn. Thích thú và trân trọng những hành động đó, một nam sinh Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM đã tạo ra một món quà rất đặc biệt, ý nghĩa để gửi đến ngài Thủ tướng Canada. Ảnh trong bài: FBNV. Cụ thể vào chiều ngày 9/11 trong chuyến thăm trường ĐH Tôn Đức Thắng, thủ tướng Canada - Ngài Justin Trudeau đã tiếp xúc với các sinh viên của ngôi trường giàu truyền thống và bề dày thành tích của TP HCM, tại đây ông đã nhận được tận tay bức chân dung của mình được vẽ bằng chì và bột than từ một bạn trẻ có tên Nguyễn Tấn Hậu. Nguyễn Tấn Hậu (SN 1996) quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, ĐH Tôn Đức Thắng. Cùng với 1500 sinh viên khác, Tấn Hậu may mắn đã được gặp gỡ ngài thủ tướng Canada. Nói về lý do có món quà này Tấn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân rằng, vì ngưỡng mộ nhà chính trị gia trẻ tuổi và tài giỏi này từ lâu. Khi hay tin lịch trình của vị thủ tướng trẻ tuổi này đến Việt Nam và ghé thăm trường ĐH Tôn Đức Thắng, nam sinh 9X Quảng Ngãi này đã nảy ra ý tưởng sẽ thực hiện món quà gì đó đặc biệt để tặng quà và cậu bạn này đã sử dụng chính bàn tay tài hoa để vẽ chân dung của chính người mình hâm mộ. Để thực hiện bức tranh chân dung thủ tướng Justin Trudeau, Tấn Hậu đã mất 8 giờ liên tục trên giá vẽ và nguyên liệu cậu bạn này sử dụng đó là những thứ sẵn có trong gian phòng trọ của mình tại Sài Gòn như bút chì và bột than. Bên cạnh đó, Tấn Hậu cũng tiết lộ với tờ Zing rằng, cậu đã tìm khá nhiều hình ảnh về ngài Justin Trudeau trên mạng Internet và tác phẩm thành công được cũng là nhờ thần thái, ánh mắt và nụ cười thân thiện của vị thủ tướng thủ tướng Canada. Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Văn Hậu được nhiều người chú ý nhờ khả năng hội họa. Trước đó, cậu được khen ngợi khi vẽ chân dung Tổng thống Barack Obama và nhiều những nhân vật nổi tiếng khác trong nước cũng như quốc tế. Được biết, Tấn Hậu đam mê hội họa từ nhỏ. Cậu bạn 9X này bắt đầu học vẽ tranh chuyên nghiệp được khoảng 2 năm. Thể loại cậu theo đuổi là tranh truyền thần. Ngoài chất liệu chì và bột than, Hậu còn vẽ với chì màu, màu acrylic. Trước khi ngài Justin Trudeau có cuộc nói chuyện tại ĐH Tôn Đức Thắng, Tấn Hậu đã xin với BGH nhà trường được trao tận tay thủ tướng Canada coi như đây là 1 món quà thể hiện lòng ngưỡng mộ, sự quý mến và thay cho một lời chào của toàn thể sinh viên trường và đã được các cấp lãnh đạo đồng ý. Ấn tượng trước bức tranh vẽ thủ tướng Justin Trudeau, nhiều phóng viên người Canada đã có cuộc phỏng vấn Tấn Hậu và cậu bạn này đã trình bày về quá trình tạo ra bức chân dung xuất sắc của chính mình. Ảnh trong bài: FBNV.

