Tài sắc nữ sinh vinh dự được tặng hoa Thủ tướng Canada

Những cô gái từng được vinh dự đón tiếp và tặng hoa các nguyên thủ Quốc gia trong chuyến đến thăm Việt Nam luôn gây được nhiều ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng thành tích học tập ấn tượng. Và cô bạn Phạm Thị Tú Anh, sinh năm 1996, ở Nghệ An, hiện là sinh viên Khoa Luật quốc tế tại trường Học viện Ngoại giao cũng không phải là một ngoại lệ. Phạm Thị Tú Anh chính là cô nữ sinh mặc áo dài màu hồng nổi bật tham gia tiếp đón và tặng hoa Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khi ông cùng đoàn tháp tùng đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng nay 9/11. Để được lựa chọn là người tặng hoa Thủ tướng Canada, Tú Anh cũng đã phải trải qua một kỳ tuyển chọn gắt gao. Trước đó, khi biết thông tin Cục Lễ tân Nhà nước đưa ra đợt tuyển chọn người đi tặng hoa cho các nguyên thủ Quốc gia, Tú Anh đã mạnh dạn nộp đơn đăng ký và không ngờ mình lại là người may mắn được lựa chọn. Cũng nhờ lợi thế đã có 4 năm kinh nghiệm trong CLB Lễ tân của trường, cùng những thành tích tốt trong học tập và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa khác mà Tú Anh may mắn được chọn vào vòng phỏng vấn. Trên trang Facebook cá nhân của mình, cựu nữ sinh trường Huỳnh Thúc Kháng cũng bày tỏ sự tự hào khi đăng bức ảnh đang tặng hoa Thủ tướng Canada, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Cô gái được vinh dự tặng hoa cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm đến Hà Nội. Bức ảnh được cắt từ clip, không có ảnh từ phóng viên nước nhà vì an ninh thắt chặt". Chiếc áo dài màu hồng nổi bật với vạt áo thêu hoa sen – Quốc hoa của Việt Nam được nữ sinh 9X chọn tham gia đón tiếp với hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam với Thủ tướng và đoàn quan khách. Sau khi tiếp đón tại sân bay, Tú Anh cũng được vinh dự đi theo đoàn đến văn phòng Chủ tịch nước... Ngoài khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, Tú Anh còn gây ấn tượng với vẻ ngoài duyên dáng, nụ cười tươi rạng rỡ và khuôn mặt bầu bĩnh. Trước đó, Tú Anh còn từng tham gia chương trình kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN; Đón tiếp Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc về thăm trường Ngoại giao dịp 8/3 và rất nhiều các hoạt động khác.

Những cô gái từng được vinh dự đón tiếp và tặng hoa các nguyên thủ Quốc gia trong chuyến đến thăm Việt Nam luôn gây được nhiều ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng thành tích học tập ấn tượng. Và cô bạn Phạm Thị Tú Anh, sinh năm 1996, ở Nghệ An, hiện là sinh viên Khoa Luật quốc tế tại trường Học viện Ngoại giao cũng không phải là một ngoại lệ. Phạm Thị Tú Anh chính là cô nữ sinh mặc áo dài màu hồng nổi bật tham gia tiếp đón và tặng hoa Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khi ông cùng đoàn tháp tùng đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng nay 9/11. Để được lựa chọn là người tặng hoa Thủ tướng Canada, Tú Anh cũng đã phải trải qua một kỳ tuyển chọn gắt gao. Trước đó, khi biết thông tin Cục Lễ tân Nhà nước đưa ra đợt tuyển chọn người đi tặng hoa cho các nguyên thủ Quốc gia, Tú Anh đã mạnh dạn nộp đơn đăng ký và không ngờ mình lại là người may mắn được lựa chọn. Cũng nhờ lợi thế đã có 4 năm kinh nghiệm trong CLB Lễ tân của trường, cùng những thành tích tốt trong học tập và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa khác mà Tú Anh may mắn được chọn vào vòng phỏng vấn. Trên trang Facebook cá nhân của mình, cựu nữ sinh trường Huỳnh Thúc Kháng cũng bày tỏ sự tự hào khi đăng bức ảnh đang tặng hoa Thủ tướng Canada, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Cô gái được vinh dự tặng hoa cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm đến Hà Nội. Bức ảnh được cắt từ clip, không có ảnh từ phóng viên nước nhà vì an ninh thắt chặt". Chiếc áo dài màu hồng nổi bật với vạt áo thêu hoa sen – Quốc hoa của Việt Nam được nữ sinh 9X chọn tham gia đón tiếp với hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam với Thủ tướng và đoàn quan khách . Sau khi tiếp đón tại sân bay, Tú Anh cũng được vinh dự đi theo đoàn đến văn phòng Chủ tịch nước... Ngoài khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, Tú Anh còn gây ấn tượng với vẻ ngoài duyên dáng, nụ cười tươi rạng rỡ và khuôn mặt bầu bĩnh. Trước đó, Tú Anh còn từng tham gia chương trình kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN; Đón tiếp Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc về thăm trường Ngoại giao dịp 8/3 và rất nhiều các hoạt động khác.