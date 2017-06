Mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng khi hóa thân thành Wonder Woman

Pichyada Chatkamjaroen chính là cái tên đang gây sốt nhất cộng đồng mạng Thái Lan cũng như thế giới khi cô gái Thái Lan này cosplay thành Wonder Woman vô cùng xinh đẹp. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Những ngày vừa qua, sức lan tỏa của bộ phim Wonder Woman vô cùng lớn trong cư dân mạng. Hình tượng nữ chiến binh này có thể thấy xuất hiện vô cùng nhiều trên các trang thông tin điện tử. Rất nhiều những cô gái đã hóa thân để có những bức ảnh theo phong cách Wonder Woman nhưng thành công nhất có lẽ chỉ có cô nàng chuyển giới người Thái Lan - Pichyada Chatkamjaroen . Pichyada Chatkamjaroen là người mẫu chuyển giới nổi tiếng ở Thái Lan, thu hút cư dân mạng bởi vẻ đẹp không tì vết của mình. Chính bởi việc chuyển giới ở Thái Lan là vô cùng bình thường nên cô bạn này không hề bị kỳ thị mà còn có hơn 38.000 lượt theo dõi trên Facebook cá nhân. Được biết, Pichyada đã tốt nghiệp đại học ở Bangkok, sau đó cô nàng này làm việc cho một công ty quảng cáo. Ngắm nhìn bộ ảnh Wonder Woman nhiều dân mạng còn khẳng định rằng Pichyada có phần quyến rũ hơn cả Gal Gadot. Không chỉ cư dân mạng Thái Lan, các otaku (người đam mê truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản và cosplay) đều đã bị Pichyada chinh phục với bộ ảnh cosplay Wonder Woman của mình. Nụ cười tỏa nắng của hot girl chuyển giới Thái Lan khiến bao chàng trai phải say đắm. Ngoài đời, Pichyada cũng sở hữu cho mình một vẻ đẹp vô cùng Tây và cô nàng không bao giờ từ chối bất kỳ cuộc vui, trào lưu nào của giới trẻ nhưng luôn biết đâu là điểm dừng. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

