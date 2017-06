Thí sinh Hoa hậu chuyển giới đẹp tựa "nữ thần"

Hoa hậu chuyển giới Thái Lan – Miss Tiffany’s Universe được coi là một trong những cuộc thi danh sắc đẹp giá nhất dành cho những anh chàng chuyển giới tại xứ Chùa Vàng. Chính vì vậy, không ít gương mặt xinh đẹp đã được tìm ra trong cái tên Kwan Lada được nhắc đến bởi vẻ đẹp nữ thần. Ảnh trong bài: Posthai. Kwan Lada đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng Thái Lan do sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, khả ái không tì vết và phong cách thời trang mang dáng dấp một nữ thần. Chính bởi nhan sắc hoàn mỹ sau khi phẫu thuật chuyển giới, Kwan Lada được giới chuyên môn cũng như nhiều khán giả kì vọng sẽ lọt vào top 3 của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới năm nay. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cô nàng chuyển giới mang phong thái nữ thần này đã dừng chân tại vòng loại và không có danh vị. Đây thực sự là điều đáng tiếc với Kwan Lada. Được biết, mỹ nữ chuyển giới Kwan Lada được cư dân mạng dự đoán sẽ đoạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay bởi trước đó cô nàng từng sở hữu kha khá danh hiệu về sắc đẹp trong nhiều cuộc thi khác. Ngoài công việc là một người mẫu tự do, Kwan Lada còn được nhiều người biết tới khi i tham gia một bộ phim do Trung Quốc sản xuất. Vẻ xinh đẹp, nóng bỏng của Kwan Lada khiến bao người xuýt xoa, ghen tị. Trên trang cá nhân của mình, Kwan Lada cũng từng khoe rất nhiều tấm hình khi chưa “biến hình” thành nữ thần xinh đẹp nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích. Nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm của Kwan Lada khiến ai ai cũng phải gật gù tán thưởng. Ảnh trong bài: Posthai.

Hoa hậu chuyển giới Thái Lan – Miss Tiffany’s Universe được coi là một trong những cuộc thi danh sắc đẹp giá nhất dành cho những anh chàng chuyển giới tại xứ Chùa Vàng. Chính vì vậy, không ít gương mặt xinh đẹp đã được tìm ra trong cái tên Kwan Lada được nhắc đến bởi vẻ đẹp nữ thần. Ảnh trong bài: Posthai. Kwan Lada đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng Thái Lan do sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, khả ái không tì vết và phong cách thời trang mang dáng dấp một nữ thần. Chính bởi nhan sắc hoàn mỹ sau khi phẫu thuật chuyển giới, Kwan Lada được giới chuyên môn cũng như nhiều khán giả kì vọng sẽ lọt vào top 3 của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới năm nay. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cô nàng chuyển giới mang phong thái nữ thần này đã dừng chân tại vòng loại và không có danh vị. Đây thực sự là điều đáng tiếc với Kwan Lada. Được biết, mỹ nữ chuyển giới Kwan Lada được cư dân mạng dự đoán sẽ đoạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay bởi trước đó cô nàng từng sở hữu kha khá danh hiệu về sắc đẹp trong nhiều cuộc thi khác. Ngoài công việc là một người mẫu tự do, Kwan Lada còn được nhiều người biết tới khi i tham gia một bộ phim do Trung Quốc sản xuất. Vẻ xinh đẹp, nóng bỏng của Kwan Lada khiến bao người xuýt xoa, ghen tị. Trên trang cá nhân của mình, Kwan Lada cũng từng khoe rất nhiều tấm hình khi chưa “biến hình” thành nữ thần xinh đẹp nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích. Nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm của Kwan Lada khiến ai ai cũng phải gật gù tán thưởng. Ảnh trong bài: Posthai.