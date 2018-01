Hot girl Việt chạm ngưỡng tuổi 30 vẫn "xinh hết phần người khác"

Từ những năm 2005- 2006, Mi Vân nổi lên như một "hiện tượng". Lứa 8X và 9X đời đầu ấn tượng mãi với hình ảnh của một cô gái có đôi mắt tròn, làn da trắng cùng cặp má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương xuất hiện tràn ngập trên các trang báo tuổi teen ngày ấy. Mi Vân (sinh năm 1988, tại Hà Nội) và sau nhiều năm vào Nam lập nghiệp, ít xuất hiện, nhiều người bất ngờ, ngớ người khi biết rằng, hot girl Việt đời đầu này đã chạm tuổi 30 nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân khiến nhiều bạn trẻ phải ngưỡng mộ. Dẫu đã là bà mẹ một con nhưng Mi Vân vẫn cứ khiến người ta phải ngẩn ngơ khi thấy hình ảnh của cô xuất hiện đâu đó trên MXH. Khi chạm ngưỡng của tuổi 30, hot girl Việt đời đầu này đã có có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc theo cách của riêng mình. Một công việc ổn định đúng đam mê. Những người bạn kề vai sát cánh và sau tất cả là một gia đình lớn luôn chào đón mình trở về sau bao thăng trầm cuộc sống. Mi Vân chia sẻ rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô vô cùng yêu thương Bào Ngư (con gái Mi Vân). Hiện tại, Mi Vân đã thực hiện được ước mơ cách đây nhiều năm là mở một cửa hàng thời trang do chính mình thiết kế, thường xuyên nhận giảng dạy piano tại những trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Cũng giống như Mi Vân, Ngọc Anh cũng là hot girl Việt đời đầu. Cô nàng này năm nay cũng đã bước vào tuổi 30 và để lại phía sau cả một quá khứ đầy tiếng tăm với danh xưng "Miss Audition Ngọc Anh", cái tên khiến nhiều bạn trẻ 8X, 9X phải ngưỡng mộ. Bước vào tuổi 30, Ngọc Anh vẫn giữ được nét thanh xuân nhưng điểm thêm chút mặn mà. Hot girl Hà thành này chia sẻ rằng: "Thanh xuân của tôi là Shi và Bon. Chắc mọi người đều hiểu rằng nó có ý nghĩa to lớn thế nào đối với một người mẹ. Năm 2017, tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Hi vọng trong năm 2018 vừa sang, mọi thứ vẫn tốt theo guồng quay của nó và con cái khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Thế là hạnh phúc lắm rồi!" Năm 2006, Ngọc Anh trở thành hiện tượng của giới trẻ bấy giờ khi trở thành Quán quân cuộc thi Miss Audition. Giữa tuổi 20 rực rỡ, giữa lúc sự nghiệp đang lên, nhiều cơ hội rộng mở thì cô quyết định lấy chồng. Nhưng với hot girl 8X này, việc lấy chồng là một "điểm sáng" của đời mình vì dẫu sau vẫn còn được nắm tay người mình yêu giữa những sóng gió đời thường. Chạm ngưỡng 30, Ngọc Anh đã khiến nhiều người phải "ngẩn ngơ" khi có cả sự tinh tế và khéo léo. Cô vẫn khiến giới trẻ giật mình với những bức ảnh selfie xinh trẻ như các cô gái đương tuổi xuân thì. Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1988, tại Hà Nội) được công chúng biết đến lần đầu khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nhật ký Vàng Anh 2. Từ một hot girl đời đầu thành ca sĩ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Thùy Linh đã phải xoay chuyển bản thân rất nhiều, đặc biệt là sau scandal tình ái, lộ clip nóng của mình với bạn trai. Ở tuổi 30, Hoàng Thùy Linh nhìn về năm 20 với những lần bước hụt những lần làm sai của mình và cô gọi đó là "hành trình vươn lên từ đống tro tàn". "Không ai biết trước những hình thù trong kính vạn hoa sẽ sắp xếp bằng sự phản chiếu và lắp ghép ngẫu nhiên như thế nào, nhưng chắc chắn là nó luôn phong phú và không bao giờ bạn có thể nhìn thấy lần thứ hai bất cứ hình thù nào. Tôi cũng sẽ tạo ra cho mình một cuộc đời thật phong phú như thế và quyết không lặp lại bất cứ thất bại hay thành công nào", Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ trên một bài viết. Từng có trong tay một cái tên ai cũng yêu quý, vị trí trang bìa trên những tạp chí - báo teen, vật chất có được từ thành công sớm, những dự định tương lai nhưng chỉ một chút lơ là, Hoàng Thùy Linh phải chấp nhận tất cả khi sự nghiệp của cô lùi lại về vạch xuất phát, thậm chí, còn sau cả vạch xuất phát. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip 4 hot girl Việt đời đầu làm singer mom - Nguồn: Blog Tin

Từ những năm 2005- 2006, Mi Vân nổi lên như một "hiện tượng". Lứa 8X và 9X đời đầu ấn tượng mãi với hình ảnh của một cô gái có đôi mắt tròn, làn da trắng cùng cặp má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương xuất hiện tràn ngập trên các trang báo tuổi teen ngày ấy. Mi Vân (sinh năm 1988, tại Hà Nội) và sau nhiều năm vào Nam lập nghiệp, ít xuất hiện, nhiều người bất ngờ, ngớ người khi biết rằng, hot girl Việt đời đầu này đã chạm tuổi 30 nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân khiến nhiều bạn trẻ phải ngưỡng mộ. Dẫu đã là bà mẹ một con nhưng Mi Vân vẫn cứ khiến người ta phải ngẩn ngơ khi thấy hình ảnh của cô xuất hiện đâu đó trên MXH. Khi chạm ngưỡng của tuổi 30, hot girl Việt đời đầu này đã có có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc theo cách của riêng mình. Một công việc ổn định đúng đam mê. Những người bạn kề vai sát cánh và sau tất cả là một gia đình lớn luôn chào đón mình trở về sau bao thăng trầm cuộc sống. Mi Vân chia sẻ rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô vô cùng yêu thương Bào Ngư (con gái Mi Vân). Hiện tại, Mi Vân đã thực hiện được ước mơ cách đây nhiều năm là mở một cửa hàng thời trang do chính mình thiết kế, thường xuyên nhận giảng dạy piano tại những trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Cũng giống như Mi Vân, Ngọc Anh cũng là hot girl Việt đời đầu. Cô nàng này năm nay cũng đã bước vào tuổi 30 và để lại phía sau cả một quá khứ đầy tiếng tăm với danh xưng "Miss Audition Ngọc Anh", cái tên khiến nhiều bạn trẻ 8X, 9X phải ngưỡng mộ. Bước vào tuổi 30, Ngọc Anh vẫn giữ được nét thanh xuân nhưng điểm thêm chút mặn mà. Hot girl Hà thành này chia sẻ rằng: "Thanh xuân của tôi là Shi và Bon. Chắc mọi người đều hiểu rằng nó có ý nghĩa to lớn thế nào đối với một người mẹ. Năm 2017, tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Hi vọng trong năm 2018 vừa sang, mọi thứ vẫn tốt theo guồng quay của nó và con cái khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Thế là hạnh phúc lắm rồi!" Năm 2006, Ngọc Anh trở thành hiện tượng của giới trẻ bấy giờ khi trở thành Quán quân cuộc thi Miss Audition. Giữa tuổi 20 rực rỡ, giữa lúc sự nghiệp đang lên, nhiều cơ hội rộng mở thì cô quyết định lấy chồng. Nhưng với hot girl 8X này, việc lấy chồng là một "điểm sáng" của đời mình vì dẫu sau vẫn còn được nắm tay người mình yêu giữa những sóng gió đời thường. Chạm ngưỡng 30, Ngọc Anh đã khiến nhiều người phải "ngẩn ngơ" khi có cả sự tinh tế và khéo léo. Cô vẫn khiến giới trẻ giật mình với những bức ảnh selfie xinh trẻ như các cô gái đương tuổi xuân thì. Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1988, tại Hà Nội) được công chúng biết đến lần đầu khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nhật ký Vàng Anh 2. Từ một hot girl đời đầu thành ca sĩ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Thùy Linh đã phải xoay chuyển bản thân rất nhiều, đặc biệt là sau scandal tình ái, lộ clip nóng của mình với bạn trai. Ở tuổi 30, Hoàng Thùy Linh nhìn về năm 20 với những lần bước hụt những lần làm sai của mình và cô gọi đó là "hành trình vươn lên từ đống tro tàn". "Không ai biết trước những hình thù trong kính vạn hoa sẽ sắp xếp bằng sự phản chiếu và lắp ghép ngẫu nhiên như thế nào, nhưng chắc chắn là nó luôn phong phú và không bao giờ bạn có thể nhìn thấy lần thứ hai bất cứ hình thù nào. Tôi cũng sẽ tạo ra cho mình một cuộc đời thật phong phú như thế và quyết không lặp lại bất cứ thất bại hay thành công nào", Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ trên một bài viết. Từng có trong tay một cái tên ai cũng yêu quý, vị trí trang bìa trên những tạp chí - báo teen, vật chất có được từ thành công sớm, những dự định tương lai nhưng chỉ một chút lơ là, Hoàng Thùy Linh phải chấp nhận tất cả khi sự nghiệp của cô lùi lại về vạch xuất phát, thậm chí, còn sau cả vạch xuất phát. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip 4 hot girl Việt đời đầu làm singer mom - Nguồn: Blog Tin