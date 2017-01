Ngắm vẻ đẹp của những hot girl Việt lai Tây

Klaudia Nguyễn: Không ai khác, bông hồng lai này chính là bạn gái thân thiết của hot girl Salim. Nhờ sở hữu nét đẹp sắc sảo được pha trộn từ hai dòng máu Việt - Ba Lan cùng phong cách thời trang chất lừ, Klaudia hiện là cái tên nổi đình đám với hơn 137.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: FBNV. MLee: Hot girl sở hữu hai dòng máu Việt và Pháp là bạn gái xinh đẹp của nam ca sĩ điển trai Cường Seven. Hiện MLee có hơn 180.000 lượt fan trên Facebook. Ảnh: FBNV. Kaity Nguyễn: Từng gây xôn xao trên mạng xã hội sau clip 15 giây hát nhép và gần đây nhất xuất hiện trong các bức hình hết sức thân mật với nam ca sĩ Will 365, Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều dân mạng tìm kiếm. Cô nàng năm nay 17 tuổi, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Mỹ. Ảnh: FBNV. Trinh Tây: Cô gái người Việt lai Israel đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương giống hệt “búp bê”. Trinh Tây cũng từng là cái tên khá nổi tiếng trong giới teen model tại Hà Nội. Ảnh: FBNV. Danuta Sandra: Sở hữu vẻ đẹp “gây thương nhớ”, cô gái mang trong mình dòng máu Việt - Ba Lan từng là tâm điểm của cộng đồng mạng nhờ bộ ảnh chụp chung với anh trai. Mới 16 tuổi, Danuta là một trong những hot girl nổi bật của xứ Nghệ. Ảnh: FBNV. Ana Kie: Được mệnh danh là một trong những “thiên thần lai” nổi bật trên mạng xã hội, thiếu nữ 16 tuổi gốc Việt lai Nga đã đánh cắp trái tim của nhiều người nhờ đôi mắt to sâu cùng cặp lông mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng. Ảnh: FBNV. Caitlin Minogue: Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Ireland, cô người mẫu sinh năm 1998 này được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi nét đẹp trong sáng, đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Xgen. Jessie Luong: Nổi tiếng nhờ bộ ảnh chụp được đăng tải trên diễn đàn dành cho giới trẻ, 9X người Mỹ gốc Việt thu hút sự quan tâm của dân mạng nhờ gương mặt V-line thanh tú, vóc dáng chuẩn cùng đôi mắt sắc sảo. Jessie hiện có 20.000 lượt theo dõi trên Facebook. Ảnh: FBNV.

