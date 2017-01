Những cô nàng hot girl Việt tuổi Dậu xinh đẹp, đa tài

Mở đầu cho những hot girl Việt tuổi Dậu xinh đẹp, tài năng là cô nàng Chi Pu đến từ Hà Nội. Xuất phát điểm là một người mẫu ảnh tuổi teen với hình ảnh nữ tính, dịu dàng, cô nàng sinh năm 1993 khiến nhiều người phải chú ý tới mình. Nhưng sau khi bước chân vào làng giải trí, Chi Pu đã hoàn toàn lột xác trở thành ngôi sao sở hữu vẻ đằm thắm quyến rũ. Không chỉ xinh đẹp, hot girl gốc Hà thành này còn rất chăm chỉ lao động nghệ thuật để cống hiến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh. Mới đây nhất, bạn gái cũ của Cường Seven đã cho ra mắt bộ phim bom tấn "Vệ sĩ Sài Gòn" làm mưa làm gió tại các cụm rạp trong cả nước. Sun Ht cũng là hot girl tuổi "gà" và từ lâu đã được giới trẻ biết đến như người mẫu teen đình đám tại Hà thành. Xinh đẹp và sở hữu gu thời trang cá tính, cô nàng này cách đây không lâu đã đầu tư mở cửa hàng thời trang riêng do mình làm chủ. Gần đây, người hâm mộ của Sun Ht còn vô cùng thích thú khi cô nàng công khai mối quan hệ tình cảm với vloger Phở Đặc Biệt. Yu Dương là cô hot girl sinh năm 1993 có xuất phát điểm từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ cô đã tham gia vào rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh và được nhận được sự yêu mến từ khán giả. Không chỉ tham gia vào con đường diễn xuất, Yu Dương còn là người mẫu ảnh và được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn làm nhân vật chính cho tác phẩm nghệ thuật của họ. Năm 2016 được đánh giá là một năm mà tên tuổi của Hạ Vi được NHM cả nước chú ý tới rất nhiều. Bắt đầu là mối tình nổi tiếng với đại gia phố Núi Cường Đô La và sau đó là phim điện ảnh "Tấm Cám - Chuyện chưa kể". Sở hữu gương mặt xinh đẹp, không bao lâu Hạ Vi trở thành cái tên được rất nhiều người yêu mến. Cô còn từng được nhiều người so sánh với nhan sắc của nữ diễn viên Tôn Lệ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cuốn hút Tú Anh không chỉ đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà cô còn lọt vào top 10 Á hậu xinh đẹp nhất tại Việt Nam. Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của cô nàng Á hậu sinh năm 1993 này và thiếu gia trẻ tuổi Bảo Hưng cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ cũng như dư luận. Thế nhưng cho tới nay, Dương Tú Anh vẫn chưa chính thức lên tiếng công bố về đời tư của mình.

