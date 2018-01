Hot girl Việt bỗng dưng có cằm nhọn khiến dân tình đồn đoán

Nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế THPT, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng bằng gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng và nụ cười tươi. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ sau khi hot girl Việt này xuất hiện trở lại với chiếc cằm V.line hơn đáng kể và câu hỏi liệu rằng Quỳnh Anh Shyn có phẫu thuật đã được dân mạng đặt ra. Bên cạnh việc cho rằng Quỳnh An Shyn đã phẫu thuật thẩm mỹ cho chiếc cằm nhọn để có gương mặt thanh thoát, nhiều người cũng cho rằng có thể do giảm cân nên chiếc cằm hot girl 9X này trông dài ra là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên, việc bất ngờ thay đổi hình ảnh từ trong sáng thành quyến rũ và đằm thắm hơn của Quỳnh Anh Shyn rất thu hút chú ý sự chú ý của cộng đồng mạng và lượng người yêu thích cô bạn này vẫn ngày một tăng lên. Hot girl Việt tiếp theo bị đặt nghi vấn sửa chữa chiếc cằm của mình đó là Hà Lade. Vì so sánh hình ảnh cũ với hình ảnh mới nhất của cô bạn Hà thành này cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Sau những đồn đoán của dân mạng về chiếc cằm nhọn của mình, Hà Lad đã lên tiếng giải thích cho sự thay đổi này là lúc là vì trang điểm đi sự kiện, lúc lại là do giảm cân, khi là vì hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Theo nickname Hai Ngan Hoang chia sẻ rằng nhìn Hà Lade với chiếc cằm v.line thì già đi trông thấy với biểu cảm cùng cách trang điểm trong nhiều lần xuất hiện gần đây. Vân Navy là một trong những hot girl đời đầu có gương mặt thay đổi nhiều nhất. Nếu như ngày trước, cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh đúng mốt của những năm 2007-2008 thì giờ cô nàng này có chiếc cằm v.line rõ rệt khiến người ta không còn nhận ra. Vân Navy từng chia sẻ đã sửa mũi nhưng không hề gọt cằm vào khoảng năm 2012, tuy nhiên gương mặt của cô hot girl 9X này nếu so với ngày trước đã hoàn toàn không còn đường nét cũ. Vân Navy rất gợi cảm và quyến rũ ở thời điểm hiện tại không còn nhí nhảnh và tinh nghịch như ngày xưa. Salim vốn cũng là cô nàng sở hữu gương mặt tròn với chiếc cằm chẻ rất xinh xắn, thế nhưng trong nhiều hình ảnh đăng tải, người theo dõi phải thắc mắc không hiểu sao gương mặt cô nàng trở nên khác đi khá nhiều. Với những hình ảnh mới nhất của Salim, nhiều người nhận ra rằng mũi và phần cằm của cô nàng hot girl này có biến đổi đáng kể không còn như trước. Có một thời gian Salim bị nghi đã PTTM nên mới sở hữu nhan sắc khác lạ, tuy nhiên cô nàng vẫn giữ im lặng khiến những câu đồn đoán lại càng thêm có cơ sở. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook.

Mời quý độc giả xem clip Hot girl Vân Navy bức xúc khi bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ - Nguồn: Live Channel

