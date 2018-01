Bị người yêu đánh, gái trẻ xin ý kiến có nên cho thêm cơ hội?

Mới đây, trên trang NEU Confession, một cô gái trẻ đã trút bầu tâm sự với dân mạng về việc mình bị người yêu đánh nhưng trong lòng vẫn yêu nên hỏi dân mạng có nên tiếp tục cho cơ hội. Mở đầu câu chuyện, cô gái kể chuyện tình của cô đã trải qua 2 năm và chàng người yêu của cô hơn 4 tuổi. Lúc mới yêu cả 2 rất ngọt ngào và tình cảm.

Cô gái có viết: "Nói chung là mối quan hệ của bọn mình khá là tốt đẹp. Anh cũng tâm lí, suy nghĩ trước sau và làm việc gì cũng chắc chắn, trình bày mọi việc lúc nào cũng khôn khéo. Chỉ có điều anh có tính ngăn nắp sạch sẽ, và khá cầu toàn, mọi chuyện chỉ thích làm theo ý anh". Cũng vì thế mà khi không vừa ý với bạn gái, chàng trai sẽ nói thẳng cho đến lúc cô gái sửa lại mới thôi. Điều này khiến nữ chính khá chạnh lòng, có khi giận dỗi.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện bị người yêu hành hung của cô gái bắt đầu khi đến nhà bạn trai chơi, vì đang bực mình nhưng bạn trai cứ sà vào trêu và giành điện thoại chơi game nhưng cô gái không cho mượn. Càng giằng co cô gái càng giận. Sau đó chàng trai ra ngoài chơi, đến khi về lại tắm rồi giặt quần áo. Cô gái ngồi 1 mình không làm gì nên quyết định tự đi về. Nhưng chàng trai đi từ ngoài vào, bóp cổ cô gái rồi đẩy xuống giường.

Cô gái đau đớn kể: "Mình vùng lên, chạy ra thì bị túm tóc giật xuống. Lúc đó mình khá bất ngờ, mình không nghĩ là sẽ bị đánh. Trước đó rất lâu, có lần mình cũng bỏ về và bị anh ta lôi lại chốt cửa. Nhưng lần đó anh ta nói sẽ không đánh con gái, chỉ muốn giảng giải cho mình hiểu. Còn lần này, mình bị đánh thật rồi. Mình cứ cầm đồ đứng lên là bị giựt ra và ném đi. Mình nói to thì anh ta càng tức giận và đánh mình. Mình bị bóp cổ, bị đánh, bị tát, còn bị đạp nữa". Kết quả, cô gái bị đánh sưng mặt, còn đầu thì nổi mấy cục u to đùng do bị đẩy đập vào tường và cảm thấy rất sốc. Cuộc hành hạ chỉ dừng lại sau khi được những người quanh phòng trọ can ngăn để cô gái có đường chạy thoát khỏi căn phòng của người yêu.

Tuy nhiên, theo lời tâm sự thì cô gái vẫn dành cho chàng trai 1 cơ hội vì yêu anh ấy rất nhiều. Thế nhưng, có lẽ vẫn còn sốc sau khi sự việc xảy ra nên trong lòng vẫn còn băn khoăn nên đành lên mạng tâm sự và đặt câu hỏi: "Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì?"

Sau khi câu chuyện của cô gái bị người yêu đánh được đăng tải, rất nhiều dân mạng đã vào để lại ý kiến bình luận, đa phần nhiều người cho rằng cô gái nên lý trí hơn trong mối quan hệ này, vì theo như lời kể chàng trai cũng khá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân.

Nickname Lê Hồng Đại chia sẻ bằng giọng gay gắt: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bây giờ đang yêu nhau mà đã đánh bạn thế rồi. Sau này cưới về bạn làm gì không vừa ý chỉ có ốm đòn thôi. Tốt nhất bạn chia tay. Thiếu gì người con trai tốt đâu".

Còn nickname H.H phân tích: "Lần đầu tiên dùng lời nói để dọa dẫm, lần thứ hai bóp cổ đánh đập, rồi sẽ có những lần sau bạn à. Con gái yêu là mù quáng tha thứ, nhưng bạn nên yêu bản thân trước bạn à. Đừng để đến lúc nhập viện trong tình trạng nửa sống nửa chết, lúc đó hối hận thì đã quá muộn rồi. Có thể nhìn nhầm người, nhưng không thể biết sai rồi mà vẫn đâm đầu vào nhé".

Mời quý độc giả xem clip Cô gái bị người yêu đánh đập dã man - Nguồn: Ngô Nghĩa @Youtube