"Hot girl Công an" bất ngờ nổi tiếng phải tắt Facebook vì sợ rắc rối

Nổi tiếng chỉ sau một đêm trên Facebook nhờ một khoảnh khắc hay loạt ảnh dễ thương dường như là 'công thức' của nhiều 'hot teen: được mọi người yêu mến trên mạng xã hội thời gian gần đây. Mới đây, cô gái trong bộ trang phục công an đến từ Đà Nẵng với nụ cười tỏa nắng cũng làm 'chao đảo' dân mạng theo cách như thế. Ngay khi xuất hiện trên một trang fanpage lớn, nữ công an trẻ này khiến bao chàng ngẩn ngơ và được nhiều người ưu ái đặt biệt danh ' hot girl công an'. Nhân vật được nhiều người quan tâm này là cô nàng Phạm Thị Hồng Thắm (sinh năm 1996, hiện đang công tác tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Hồng Thắm hiện là công an viên tại UBND xã Hòa Ninh. Trước khi về công tác tại địa phương, 9x đã tốt nghiệp khoa Nhà nước và Pháp Luật tại Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở 2 Quảng Nam vào tháng 8/2017. Về việc bất ngờ nổi tiếng trên MXH, Hồng Thắm cho biết bản thân cô khá ngượng ngùng, áp lực và buồn khi đọc một số bình luận khiếm nhã bên dưới những bức ảnh của cô. Sau khi bỗng dưng được chú ý, trang cá nhân của nữ công an viên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cô nàng đã phải chuyển Facebook về chế độ riêng tư để tránh việc không hay. Mời quý độc giả xem video Top 10 Hot girl cảnh sát Việt Nam - Nguồn: Channel Việt

