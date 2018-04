Golden River Residence mở bán sai phép: CĐT Cát Tường là ai?

Dự án Golden River Residence (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) làm chủ đầu tư đã bị Sở Xây dựng tỉnh Long An "tuýt còi" do không có tên trong hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500 của tỉnh mà vẫn mở bán rầm rộ.

Sự vụ này đang được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi nếu hành vi trên của Cát Tường được chứng minh là sai phạm thì rất có thể nhiều khách hàng đã bị liên đới khi đặt mua dự án Golden River Residence của Cát Tường. Nhiều người đặt câu hỏi: Thân thế, năng lực của Cát Tường Group thế nào mà có thể tự "vẽ" ra quy hoạch và ra sổ cho hàng trăm nền đất?

Để làm rõ những thông tin về Cát Tường Group, Kiến Thức đã truy cập vào website http://www.cattuonggroup.com.vn. Theo giới thiệu, Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường Group là tiền thân của Công ty CP địa ốc Cát Tường Đức Hòa, được thành lập vào ngày 15/7/2011 (tại 789 Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với vốn pháp định 6 tỷ đồng, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.



Đội ngũ cán bộ nhân viên trên 25 thành viên. Văn phòng đại diện đầu tiên ở địa chỉ Số 50 A, Đường Nguyễn Văn Bứa, Ấp 6, Xã X.T.T, Huyện Hóc Môn. Đơn vị phân phối chính thức dự án Mỹ Hạnh Hoàng Gia.

Tháng 3/012 thành lập Văn phòng đại diện thứ hai. Số 7, Đường DC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. vốn điều lệ trên 80 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ nhân viên trên 60 thành viên.

Ảnh chụp màn hình: website http://www.cattuonggroup.com.vn .

Tháng 6/2012 thành lập sàn giao dịch 1 Cát Tường Lê Trọng Tấn, trụ ở tại 145A đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM.

9/2012 thành lập sàn giao dịch 2 Cát Tường Thảo Nguyên, địa chỉ tạo Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

12/2013, thành lập sàn giao dịch 3 Cát Tường Mỹ Hạnh, địa chỉ tại Cổng KCN Xuyên Á, tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Năm 2014, thành lập các công ty thành viên Công ty CP Đại ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa. Trong đó, thành lập sàn giao dịch 4 Cát Tường Phúc Nguyên vào tháng 2/2014 tại 18 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM; còn sàn giao dịch 5 Cát Tường Hoàng Gia được thành lập vào tháng 3/2014 tại địa chỉ 201 Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Năm 2015, đơn vị này tiếp tục thành lập các sàn giao dịch 6 Cát Tường Tân Sơn Nhất (2/2015) tại 808 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình; sàn giao dịch 7 Cát Tường Phan Văn Hớn (3/2015) tại 141 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12; sàn giao dịch 8 Cát Tường An Sương (5/2015) tại 590 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12; sàn giao dịch 9 Cát Tường Hoàng Văn Thụ (9/2015) tại 329 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Năm 2016, doanh nghiệp này tiếp tục thành lập sàn giao dịch 10 Cát Tường Vững An (2/2016) chỉ tại Lầu 2, tòa nhà Kim Tâm Hải, 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 và sàn giao dịch 11 Cát Tường Bảy Hiền (12/2016) tại 1A1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân bình, TP HCM.

Ngày 10/1/2017, thành lập Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường Group – đây chính là công ty tiền thân của CP địa ốc Cát Tường Đức Hòa.

Cũng trong năm 2017 này, Cát Tường Group lại thành lập các sàn giao dịch 12 Cát Tường Tín Nghĩa (1/2017) tại 012 Lô C, chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; sàn giao dịch 13 Cát Tường Cộng Hòa (2/2017) tại 622 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình; sàn giao dịch 14 Cát Tường Tây Sài Gòn tại 272A Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình và sàn giao dịch 15 Cát Tường Cầu Lớn (26A4 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) được thành lập vào tháng 3/2017); và sàn giao dịch 16 Cát Tường Hưng Thịnh (Số 7, đường DC2, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM) thành lập vào ngày 5/5/2017.

Năm 2018, thành lập sàn giao dịch 18 Cát Tường Hoàng Việt (22/1) và sàn giao dịch 19 Cát Tường Hoàng Phát (329 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM).

Cũng theo thông tin giới thiệu trên website này, Cát Tường Group sở hữu hơn 700 nhân viên chính thức, 20 sàn giao địch hoạt động tại khu vực tỉnh Long An & TP.HCM, 2 công ty thành viên gồm Công ty CP Địa Ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa và Công ty CP Địa ốc Cát Tường Thảo Nguyên. Hai công ty này hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh, phân phói và tiếp thị các sản phẩm bát động sản, cung cáp giải pháp tài chính, tư ván, thiết kế và cung cáp VLXD…

Ngoài dự án Golden River Residence , Cát Tường Group còn sở hữu hàng loạt các dự án khác như: Cát Tường Central mall, Riverview City, Cát Tường Phúc Sinh, Thủ Thừa Phú Thanh, Cát Tường Phúc Nguyên, Cát Tường Phú Nam, Cát Tường Phú Thạnh.