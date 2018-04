Chi tiết dự án “ma” Golden River Residence bị Long An tuýt còi

Mới đây, dự án Golden River Residence (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) làm chủ đầu tư đã bị Sở Xây dựng tỉnh Long An "tuýt còi" do không có trong hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500 của tỉnh.

Theo giới thiệu trên các website quảng cáo, dự án Cát Tường Golden River Residence tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh 822 liền kề UBND thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án có quy mô 50ha, chia làm 3 giai đoạn, mật độ xây dựng 40%, còn lại 60% là các công trình công cộng phục vụ dân sinh.

Trong đó, giai đoạn 1 với 15ha đã hoàn thiện hạ tầng, gồm: đường, điện, nước, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, trường học các cấp, bệnh viện; đặc biệt, sổ đất từng nền, nhận đất xây nhà ngay. Trong đợt này, Cát Tường chào bán các sản phẩm với giá chỉ từ 479 triệu đồng/nền, thanh toán 50%, 50% còn lại thanh toán trong vòng 6 tháng.

Cát Tường chào bán các sản phẩm với giá chỉ từ 479 triệu đồng/nền, thanh toán 50%, 50% còn lại thanh toán trong vòng 6 tháng. Ảnh: cattuonggroup.ml.

Trong những lời quảng cáo “có cánh” của mình trên website https://cattuonggroup.ml, Cát Tường Golden River Residence khẳng định: "...Thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích kép nội khu và những tiện ích ngoại khu hiện hữu tại đây như: chợ Hiệp Hòa, chợ Bầu Trai, trường tiểu học Tân Phú A, bệnh viện Hậu Nghĩa, bệnh viện Đa khoa Đức Huệ… Chỉ với 5 phút xe máy, mọi nhu cầu về giáo dục, y tế, mua sắm... của các cư dân đều được đáp ứng ngay".

Quảng cáo của Cát Tường Golden River Residence. Ảnh chụp màn hình: cattuonggroup.ml.

Hay: "Không gian sống trong lành được phủ xanh bởi những hàng cây tươi mát. Các ngôi nhà có thể kết hợp để ở và kinh doanh một cách dễ dàng, giúp chủ nhân gia tăng lợi ích ngay chính tại ngôi nhà của mình”.

Quảng cáo hoa mỹ về không gian sống của dự ánGolden River Residence. Ảnh chụp màn hình: cattuongrealestate.vn. Ngoài ra, cũng theo quảng cáo, đối diện Cát Tường Golden River Residence là khu trung tâm hành chính và hệ thống trường học của thị trấn rất phù hợp cho các chủ nhân tham gia những hoạt động thương mại và dịch vụ. “Có thể khẳng định giá trị bất động sản của Cát Tường Golden River Residence sẽ gia tăng mạnh mẽ với sự phát triển năng động và đô thị hóa nhanh chóng của khu đô thị Tây Bắc TP.HCM - vùng đệm chiến lược của TP.HCM. Với vị trí đắc địa kết hợp hài hòa cùng không gian sống xanh và hệ thống tiện ích kép, đợt mở bán này sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư cần tìm một dự án chất lượng ở vùng ven”, lời quảng cáo “mật ngọt” về dự án dẫn dắt. Quảng cáo khẳng định: "Giá trị bất động sản của Cát Tường Golden River Residence sẽ gia tăng mạnh mẽ. Ảnh chụp màn hình: cattuongrealestate.vn.

Tuy nhiên, trao đổi trên VTC News vào ngày 16/4, ông Võ Văn Cấp, Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Hoà cho biết, trên địa bàn huyện không có dự án nào tên là Golden River Residence.