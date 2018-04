Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh trôi ăn Tết Hàn thực

Theo ghi nhận của PV, ngay từ 6h sáng nay (18/4 - tức mùng 3/3 Âm lịch), tại cửa hàng 16 Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) người mua đã xếp hàng dài để chờ mua bánh trôi bánh chay. Do hôm nay là ngày Tết Hàn thực truyền thống nên bánh trôi, bánh chay rất đắt khách. Bánh làm ra đến đâu được bán hết đến đấy. Người bán bánh trôi, bánh chay dù khẩn trương song vẫn trở tay không kịp. Nhiều người xếp hàng tại đây cho biết, do năm nào Tết Hàn thực cũng tái diễn cảnh xếp hàng nên họ phải đi sớm để kịp mua bánh về thắp hương trước giờ đi làm. Bánh trôi ở đây có giá 15.000 đồng/đĩa và bánh chay có giá 20.000 đồng/bát. Theo khảo sát của Kiến Thức, mức giá hơi cao hơn một chút so với các quán khác... Tuy nhiên, khách hàng vẫn vui lòng chấp nhận vì cho rằng chất lượng bánh của quán rất ngon, khiến ai cũng hài lòng. Khách ghé quán chủ yếu mua mang về. Bánh được đóng trong hộp nhựa cẩn thận, dừa sợi và nước cốt dừa sẽ được để riêng vào một túi nhỏ, đảm bảo khi ăn bánh sẽ không bị chua. Nhiều khách hàng kiên nhẫn chờ, dù đã sắp đến giờ đi làm. Một cụ bà ngồi đợi người nhà xếp hàng để lấy bánh. Bánh trôi, bánh chay ở đây được nặn rất khéo, viên nào viên nấy cũng tròn đều tăm tắp. Ngoài quán chè ở Ngô Thì Nhậm, thì tại khu vực chợ Hôm gần đó cũng có nhiều nhà đổ xô đi làm bánh trôi, bánh chay để bán. Tại khu chợ này, giá bánh trôi, bánh chay chỉ giao động khoảng từ 10.000 – 15.000 đồng/cốc. Không chỉ bán bánh chín, các cửa hàng này còn phục vụ thêm cả nhân... ...và bột bánh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người mua. Những đĩa banh trôi bánh chay nhỏ xinh, thơm ngậy. Tại cửa hàng này, bánh trôi làm ra cũng không kịp bán cho khách. Không khí tấp nập mua bán tại các khu chợ. Nhiều vị khách còn ngồi ăn ngay tại quán. Đĩ bánh sau khi đã thành phẩm được nhiều người mang về thắp hương. Video: Tết Hàn thực ở Việt Nam. Nguồn: VTC14.

