Bật mí bí quyết sống khỏe đẹp mà không cần ăn kiêng

1. Ghi lại nhật ký thực phẩm: Theo dõi những gì bạn ăn uống trên điện thoại hoặc trên giấy, có thể làm cho bạn hiểu rõ hơn về thói quen ăn uống của mình. Jeanne Goldberg, giáo sư dinh dưỡng của Đại học Tufts ở Boston (Mỹ) cho biết, "nhật ký thực phẩm" có thể rất hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng cho những người sẵn lòng làm việc đó cẩn thận. Ảnh: Shutterstock. 2. Ăn với người khác (không phải với điện thoại của bạn): Đây là một bí quyết sống khỏe có lợi ích tâm lý. Việc xem TV hay điện thoại, hoặc thậm chí làm việc trong khi ăn có thể khiến bạn ăn nhiều hơn do bị phân tán tư tưởng. Có nhiều lợi ích khi ăn với người khác thay vì ăn một mình, bao gồm dạy con trẻ kỹ năng xã hội hoặc giải tỏa stress sau một ngày dài. Ảnh: Unsplash. 3. Tập thể dục với ống lăn Foam Roller: Tập luyện với Foam Roller được chứng minh là giúp tăng phạm vi chuyển động của bạn, tăng tính linh hoạt và giúp máu lưu thông vào cơ bắp nhanh hơn. Ảnh: Creative. 4. Ăn chậm hơn: Việc ăn chậm nhai kỹ giúp bạn cảm nhận được tất cả các hương vị của món ăn. Đồng thời, nó còn giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Ảnh: Shutterstock. 5. Ngủ đủ: Việc ngủ đủ từ 7-9 tiếng/ngày được khuyến khích đối với những người vẫn đang trong độ tuổi đi làm, đi học hay cả người lớn tuổi. Việc ngủ đủ giúp tăng khả năng học hỏi những điều mới cũng như tình cảm của bạn. Ảnh: Shutterstock. 6. Uống nhiều nước: Nước thực sự chiếm 60% trọng lượng cơ thể của bạn. Do đó, việc uống nhiều nước hàng ngày, 13 ly cho nam giới và 9 ly cho phụ nữ, rất có lợi cho da, cơ bắp và sự cân bằng chung của cơ thể. Đây thực sự là một bí quyết sống khỏe mà bạn nên thực hiện mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock. 7. Ăn nhiều rau: Ăn nhiều rau giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim và ngăn ngừa một số loại ung thư nhất định. Ngoài ra, rau còn có nhiều vitamin và chất dinh dưỡng không dễ tìm thấy trong các thực phẩm đã qua chế biến khác. Ảnh: Flickr. 8. Tập luyện hoặc đi bộ: Bạn không phải đến phòng tập thể dục mà vẫn có vô số các lựa chọn khác để nâng cao sức khỏe như đi bộ, hay mở đĩa tập thể dục tại nhà. Có rất nhiều lợi ích khi tập thể dục như giúp xương chắc khỏe, tăng năng lượng và thậm chí có thể cải thiện cuộc sống tình dục. Ảnh: Shutterstock. 9. Tự chuẩn bị bữa trưa: Tự làm trưa là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn đang ăn uống lành mạnh. Đây là một gợi ý tương tự để kiểm soát nhật ký thực phẩm - bạn đang làm cho mình ý thức hơn về những gì bạn đang ăn. Đồng thời, điều này còn giúp bạn tiết kiệm được một khoản cho những bữa ăn đắt đỏ ở công sở. Ảnh: Wikimedia. 10. Ngừng ăn khi bạn đã no: Một số người bắt đầu ăn uống khi thấy chán nản hay buồn rầu mà không hề để ý tới cảm giác no hay đói. Đó là lý do tại sao việc kiểm soát thực phẩm sẽ giúp bạn duy trì cơ thể khỏe mạnh thay vì ăn uống một cách vô tội vạ. Ảnh: Shutterstock. 11. Ăn trái cây thay vì ép nước uống: Ăn trái cây để có được tất cả các chất dinh dưỡng và vitamin đi kèm với chúng. Việc uống nước ép trái cây khiến bạn bỏ lỡ một số chất dinh dưỡng từ hoa quả. Ngoài chất xơ, một chất dinh dưỡng thiết yếu khác đã mất đi trong quá trình ép quả là chất béo, chất mà cơ thể cần để hấp thụ các vitamin, theo Daily Beast. Ảnh: Unsplash. 12. Thiền: Thiền định được chứng minh là giúp mọi người giữ bình tĩnh, thư thái và tăng khả năng tập trung. Theo The Huffington Post, thiền còn làm thay đổi cơ thể bằng cách giúp tập trung trí não, cũng như giảm huyết áp, cải thiện sự lo lắng và chức năng nhận thức. Ảnh: Shutterstock. 13. Đi xông hơi: Ngồi trong phòng xông hơi giúp làm giảm căng thẳng và tăng sức khoẻ tim mạch. Do đó, hãy tự chăm sóc mình bằng một buổi đi spa hay đi tắm xông hơi khô. Ảnh: Shutterstock. 14. Đo lường khẩu phần ăn: Kiểm soát từng khẩu phần ăn là chìa khóa cho sức khoẻ tổng thể. Việc tính toán khẩu phần ăn không có nghĩa là bạn sẽ ăn ít hơn mà nó giúp bạn kiểm soát số lượng khẩu phần cơ thể bạn cần. Một số thực phẩm có lượng calo cao hơn bạn nghĩ rất nhiều. Khi nạp quá nhiều calo cần thiết cho cơ thể thì bạn sẽ dễ dàng bị thừa cân. Ảnh: Shutterstock.

