Trở thành triệu phú đô la nhờ... bán ô tô phế liệu

Mua bán xe phế liệu là công việc đã giúp cho vị triệu phú này trở nên giàu có. Nếu nói đúng theo những gì mà Ron Sturgeon trả lời tờ CNBC thì là "giàu nứt đố đổ vách". Ông giải thích: "Bạn có thể trả 100 USD để mua lại một chiếc xe phế liệu, rồi sau đó bán động cơ của nó với giá 150 USD mà vẫn sở hữu những gì còn lại của chiếc xe. Đây là một mô hình kinh doanh khá hời".

Ron Sturgeon - Ông hoàng kinh doanh xe phế thải. Ảnh: CNBC Đối với Ron Sturgeon mà nói, "sự giàu có" là cụm từ khá mới mẻ và có phần xa xỉ với ông. Vì khi còn trẻ, vị triệu phú từng sống khá cơ cực và gần như không có nhà để ở.



Ông hồi tưởng: "Cha tôi qua đời năm tôi học cấp 3 và để lại một chiếc Volkswagen đời 1965, 2.000 USD và tôi không có chỗ nào để sống cả. Tôi chuyển tới sống trong một căn nhà di động và bắt đầu công việc sửa chữa những chiếc Volkswagen của người khác. Đời tôi lúc đó chỉ biết có thể, tôi chỉ biết phải đi làm gì đó mới có cái bỏ bụng".

Và, chính khi làm công việc sửa chữa ô tô, Ron Sturgeon đã phát hiện ra một mô hình kinh doanh hứa hẹn hơn hẳn công việc đang làm. "Lúc đó, tôi đang trữ khoảng 35 chiếc xe phế thải được dùng để sửa một chiếc khác. Trong vài tuần, tôi nhận ra việc bán từng phần của chiếc xe có thể kiếm lời nhiều hơn hẳn sửa chữa. Thế là cứ mỗi tuần, tôi đều đặn đi thu mua xe phế liệu và cẩu chúng về bãi, tháo phụ tùng ra và bán lại", ông Sturgeon kể.

Được đà tấn tới, vào năm 1978, Ron Sturgeon thành lập công ty kinh doanh phế liệu AAA Small Car World và trong 20 năm tiếp theo, nó đã phát triển vượt bậc. Vị triệu phú kể lại: "Chúng tôi đã mở rộng ra 6 cơ sở, thuê 150 nhân viên và sở hữu doanh thu 15 triệu USD cùng lợi nhuận ròng là 30%".

Đến năm 1999, AAA Small Car World được Ford mua lại với giá khoảng 15 triệu USD, song, theo Ron Sturgeon thì hãng ô tô này đã điều hành nó không tốt. Ông Sturgeon nói trong chương trình "Blue Collar Millionaires" của CNBC rằng: "Về mặt lâu dài, công ty của tôi hoàn toàn không phù hợp với Ford. Rốt cuộc, họ cũng từ bỏ nó và bán lại công ty cho tôi".

Năm 2003, Sturgeon mua lại AAA Small Car World từ Ford và chỉ 2 năm sau đó, sau khi đã tái cấu trúc tài chính, ông bán nó lần thứ 2. Lần này là cho Schnitzer Industries với giá 23,5 triệu USD.

Sturgeon cho biết mình không hề được đào tạo bài bản về kinh doanh và thành công của ông có được là nhờ vào thói quen quan trọng: Đọc sách.

Vị triệu phú cho biết: "Tôi đã đọc tờ Wall Street Journal hằng ngày trong suốt 25 năm. Nếu bạn muốn đô la rủng rỉnh trong tài khoản thì hãy làm như vậy. Tôi khuyên nên đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng. Tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn luôn duy trì thói quen tích cực đọc sách".

Trong đó, 2 cuốn sách đã giúp tạo nền tảng và có tầm ảnh hưởng quan trọng trên con đường sự nghiệp của ông là Customers for Life của Carl Sewell và Secrets of the Millionaire Mind của Harv Eker. Dĩ nhiên, bên cạnh việc đọc sách là quá trình lao động không mệt mỏi nữa.

Vị triệu phú cho hay: "Tôi không nghĩ là bản thân có gì đó đặc biệt. Tôi không phải là một thần đồng hay gì đó. Ở trường phổ thông, tôi thực sự không học tốt hơn ai cả. Tôi cho rằng mình trưởng thành và khôn ngoan hơn nhờ quá trình học hỏi trong suốt nhiều năm qua".

Dầu vậy, có một thứ mà Ron Sturgeon mãi không quên được, chính là cảm giác lây lất trong khổ cực, thậm chí không có cả một chiếc giường đàng hoàng để ngủ. Cho nên, trong năm 2015, vị triệu phú vô gia cư khi xưa, mà nay đã thành một đại gia bất động sản, đã tặng hẳn 2 dinh thự của mình ở Texas cho các gia đình có nhà cửa bị tàn phá sau thiên tai.

Ron Sturgeon nói với đài CBS: "Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu tôi khi lúc đó tôi đang sở hữu 2 căn dinh thự bỏ không, chắc chắn chúng có thể giúp ích cho những người đang cần một nơi để ở"