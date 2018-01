Mua măng tươi ăn Tết, chọn thế nào cho chuẩn?

Ngày 23/1 vừa qua, sau khi kiểm tra Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) phát hiện hàng chục tấn măng tươi được chủ cơ sở ngâm chất tẩy để làm sạch. Ảnh: Báo Nghệ An. Theo các chuyên gia, để nhận biết măng tươi ngâm hóa chất, khi mua cần quan sát bằng mắt thường hoặc ngửi mùi. Ảnh: Vietnammoi. Măng tươi tự nhiên được ngâm muối nên có màu hơi thâm đen. Ảnh: Emvaobep. Trong khi đó, măng tươi ngâm hóa chất có màu trắng phau hay vàng đậm do ngâm bột vàng. Ảnh: Phapluatdansinh. Về độ giòn, măng tự nhiên thường dai, không dễ bẻ gãy. Ngược lại, măng ngâm hóa chất thường giòn, bẻ dẽ gãy vụn. Ảnh: Zing. Măng ngâm hóa chất thường có độ bóng, trông bắt mắt. Măng tự nhiên thường có cái to, cái nhỏ không có độ bóng. Ảnh: Hanoimoi. Người mua cũng có thể ngửi mùi măng để phân biệt. Tuyệt đối không mua nếu thấy mùi hóa chất hoặc không có mùi tự nhiên. Ảnh: GD & XH. Ngược lại, măng có mùi thơm đặc trưng, không mùi lạ, không ẩm mốc là măng tự nhiên. Ảnh: Bachhoaxanh. Ngoài ra, khi mua măng về, bà nội trợ nên ngâm măng vào nước gạo để loại bỏ bớt chất độc. Ảnh: Dân Việt. Thêm nữa, có thể khử độc tố trong măng bằng cách luộc qua 1-2 lần trước khi chế biến. Ảnh: Ngon. Video: Cách phân biệt măng không có hóa chất. Nguồn: Youtube

