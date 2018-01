Sàn HOSE bị “sập”, nhà đầu tư có khởi kiện được không?

Để làm rõ những băn khoăn trên, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Tống Minh Hữu - Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải & Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Tống Minh Hữu, về mặt pháp lý, trong trường hợp bị thiệt hại về kinh tế, nhà đầu tư có quyền khởi kiện Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Tuy nhiên, việc khởi kiện đó có được cơ quan thụ lý hồ sơ chấp thuận hay không và có đưa đến kết quả buộc bồi thường hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thứ nhất, nhà đầu tư cần chứng minh thiệt hại kinh tế này do lỗi ai? Lỗi do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, do nhà mạng hay do nguyên nhân khác? Nếu lỗi do HOSE thì nhà đầu tư hoàn toàn có quyền khởi kiện sàn giao dịch này lên Tòa án. Khi đó, nhà đầu tư cần chứng minh số thiệt hại do đơn vị này gây ra trong biên bản kê biên đính kèm.

Thứ hai, cần phải xác định sự cố này ở mức độ nào? Là nguyên chủ quan hay khách quan? Nếu xác định lỗi của HOSE là hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng thì có thể sàn này cũng được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

Về mặt pháp lý, trong trường hợp bị thiệt hại về kinh tế, nhà đầu tư có quyền khởi kiện Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Ảnh: Internet.

Mời quý độc giả xem video "Tâm lý đầu tư trước việc Hose dừng giao dịch". Nguồn: VTC1: