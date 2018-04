Resort Vacations nói gì sau khi bị nhiều khách tố “lừa đảo”?

Liên quan đến việc thời gian vừa qua, nhiều người đồng loạt chia sẻ trên mạng xã hội và cho biết đã là nạn nhân của Công ty TNHH Resort Vacations (trụ sở tại Tầng 17, Tòa nhà văn phòng Trung Tâm Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội) khi đặt cọc tiền đi du lịch và muốn đòi lại tiền mà không được, sáng 24/4, Kiến Thức đã có buổi gặp trực tiếp với bà Hoàng Thị Bích Ngọc – Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Resort Vacations ở Hà Nội để làm rõ thông tin này.

Trao đổi trực tiếp với Kiến Thức về việc khách phàn nàn rằng khi đặt cọc tiền đi du lịch nhưng muốn hủy mà không đòi lại được tiền đặt cọc, đại diện Công ty TNHH Resort Vacations ở Hà Nội cho biết, khi khách hàng tham gia hội thảo đã được nhân viên tư vấn kỹ. Nếu khách hàng cảm thấy sản phẩm Classic Escapes phù hợp, muốn mua sẽ được xem hợp đồng mẫu, rồi ký hợp đồng cụ thể.

Trước khi đặt bút ký tên hợp đồng, khách hàng đã được đọc điều khoản hợp đồng, được ký nháy vào từng đều khoản đó. Do đó, việc trả lại tiền đặt cọc hay không sẽ căn cứ theo hợp đồng mà khách hàng đã ký để xử lý.

Còn nếu cảm thấy sản phẩm không phù hợp, khách hàng có thể không ký nhưng vẫn được tặng voucher giảm giá nghỉ dưỡng 7 ngày đêm tại hệ thống resort của công ty tại Úc, Mỹ, TBN…

Tuy nhiên, câu trả lời từ phía đại diện Resort Vacations vẫn khiến nhiều độc giả không thỏa mãn. "Đành rằng khách hàng đã ký là phải chấp nhận mọi điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, thời điểm ký hợp đồng, nhiều trường hợp khách được thuyết phục bởi sự tư vấn khéo léo của nhân viên. Nhưng sau đó, khách mới thấy tour du lịch không phù hợp hoặc khách hàng bị phát sinh một sự cố nào đó khó có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng... Tất cả những trường hợp này nếu khách hàng không được trả lại tiền đặt cọc thì quá thiệt thòi, khi mà số tiền đó không hề nhỏ, lên đến trên dưới 20 triệu", bạn Thanh Huyền ở Vĩnh Tuy nêu quan điểm.

Bạn Thu Vân ở Mỹ Đình cũng bày tỏ: "Giá như công ty có chính sách linh hoạt, rõ ràng hơn về vấn đề trả tiền đặt cọc cho khách khi họ gặp sự cố thì lúc đó quyền lợi của khách hàng mới được đảm bảo cao nhất".

Bên cạnh đó, về việc khách hàng có những phản ánh không hài lòng về chất lượng, vị trí phòng ở khi đi du lịch, bà Ngọc phản bác: "Những khách hàng đã phản ánh trên mạng xã hội nếu đọc kỹ có thể thấy họ không phải là thành viên của chúng tôi. Những người này có thể là những người đến tham dự hội thảo, họ có biết sơ bộ một số thông tin, nhưng rõ ràng họ chưa trải nghiệm dịch vụ này. Bởi công ty không bao giờ có chuyện cam kết cho khách hàng là một địa điểm nhất định cả. Công ty đặt theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ khách hàng muốn đi Bali, yêu cầu tìm khách sạn hay căn hộ thì lúc đó Resort Vacations sẽ tìm chứ không có chuyện chỉ định. Đây hoàn toàn là theo yêu cầu của khách".

Đại diện Resort Vacations cũng khẳng định, trong quá trình làm hợp đồng và tư vấn cho khách hàng, khách đã được lựa chọn địa điểm. Khách hàng cũng đã nhìn trước được vị trí khách sạn lựa chọn… Do đó, việc xa hay gần hoàn toàn là do khách hàng chứ không phải do Resort Vacations.