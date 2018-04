Ngất ngây ngắm hồ cá Koi Nhật Bản gần 10 tỷ tại Việt Nam

Những chú cá Koi có thể hình thể cân đối, vạm vỡ, màu sắc và hoa văn đẹp mắt.



Kể về ý tưởng xây dựng một hồ cá Koi đẳng cấp tại Việt Nam, ông Dũng chia sẻ, bên Nhật Bản phát triển cá Koi rất đa dạng, gần như ở đâu cũng có. Còn ở Việt Nam tuy cũng có nhưng ông chưa thấy chỗ nào "vừa mắt".

"Năm 2015, tôi sang Nhật, gặp một hồ cá và khoảng sân vườn rất đẹp. Sau đó tôi tìm đến người thiết kế và họ đồng ý", ông Dũng nói.

Sau 3 tháng thi công, sân vườn và hồ cá được hoàn thiện. Hồ hình bán nguyệt, chiều dài 65m, chiều rộng chỗ rộng nhất là 25m, chỗ nhỏ tầm 7 – 8m, mực nước luôn luôn để tầm 1,5 – 1,6m.

Phía sau đồi là hệ thống lọc nước hiện đại có chiều dài 50m và có một hệ thống ngầm ở đáy hồ. Nước chảy xuống bao nhiêu, hệ thống hút lên dàn nước (dàn 3 tầng), lọc xong lại đổ về hồ.

Bể đổ cũng rất cầu kì, đổ nguyên khối với hai lượt bê tông dày 40cm. Đá quanh hồ khoảng 100 tấn được chở về từ Qùy Hợp (Nghệ An). Theo ông Dũng, đây là đá bán quý, tuy bên ngoài xù xì thô kệch nhưng bên trong rất đẹp. Hồ cá Koi này do một kiến trúc sư có tiếng người Nhật thiết kế, hoàn thiện trong 3 tháng. Điểm nổi bật của hồ là đàn cá Koi gần 500 con. Đây là những đàn cá được nhập khẩu từ Nhật Bản. Chủ nhân cho biết, tổng giá trị đàn cá Koi là gần 10 tỷ đồng. Đàn cá Koi có kích thước từ 40 – 90cm, trong đó có 15 con có kích thước từ 80 – 90cm. Chủ nhân đàn cá Koi này cho biết, rất ít người sở hữu được những con cá Koi có kích thước lớn vì số lượng không nhiều. Koi càng có hình dáng đẹp, hoa văn độc đáo, màu sắc rõ nét càng được trả giá cao. Hệ thống lọc nước hiện đại, cầu kì. Phía sau đồi là dàn nước dài 50m. Đáy và thành hồ được đổ lớp bê tông dày. Thành hồ được ghép bằng gần 100 tấn đá bán quý mang từ Quỳ Hợp (Nghệ An) về Thái Nguyên.

