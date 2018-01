Nhộn nhịp hoa kiểng ĐBSCL

Chăm sóc hoa kiểng tết ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ

Ông Trần Văn Tiếp ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc chuẩn bị khoảng 1.000 chậu dưa Pepino (còn gọi dưa tí hon) cho thị trường tết. Ngoài giống dưa ôn đới Pepino được trồng thành công, ông còn tiếp tục đưa ra thị trường các giống cây kiểng mới lạ như hương thảo, hoành oanh… có giá từ 500.000 – 1 triệu đồng/chậu.

Theo ông Tiếp, năm nay thời tiết bất thường nên SX hoa kiểng bị hao hụt nhiều, chi phí phân thuốc tăng dẫn đến giá cả tăng theo, hoa kiểng được thương lái thu mua với mức giá tăng trung bình từ 5 – 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Hồ Thị Bé Chín theo nghề trồng hoa kiểng hơn 15 năm ở phường Tây Quy Đông, TP Sa Đéc tay đang cầm kéo cắt tỉa những chậu hoa cúc Tiger nói: "Năm nay gia đình trồng hơn 1.000 chậu cúc Tiger và 800 chậu cúc mâm xôi, tỷ lệ hao hụt khoảng 5 - 8%, kỳ vọng có mùa bội thu".

Thời điểm này người dân tất bật chăm sóc hoa tết hứa hẹn cho mùa hoa thắng lợi

Còn anh Trần Văn Khanh cách nhà bà Chín không xa có 1.000 chậu cúc vàng cũng cho biết: “Phân rơm, giỏ đựng hoa đều lên giá, nên năm nay tui bán cúc vàng tại vườn 27.000 đ/giỏ, hơn năm ngoái 2.000đ. Nếu lái từ các tỉnh khác xuống đây đặt hàng chở đến nơi thì tôi bán tăng thêm từ 3.000 - 5.000đ/giỏ”.

Tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, nhiều nhà vườn cho hay, nơi đây chủ yếu trồng các giống hoa truyền thống như vạn thọ, cúc Tiger, cúc đồng tiền… hứa hẹn cho một vụ mùa đầy thắng lợi.

Ông Trương Văn Khương ở KV Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết, năm nay gia đình ông chuẩn bị 2.000 giỏ hoa cúc Đài Loan, vạn thọ… xuất bán ra thị trường tết. So với năm trước, năm nay do không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng, ẩm nên hoa kiểng ít bị hư và không ra hoa trễ. 95% số lượng hoa kiểng đạt yêu cầu so với năm trước.

Năm nay thời tiết khá thuận lợi cho vụ hoa tết

“Chủ yếu hoa tôi trồng mang ra bán các chợ hoa tết ở Cần Thơ, giá thì tùy thuộc vào giống hoa, chậu lớn hay nhỏ, trung bình hoa cúc có giá 200.000 đồng/cặp, hoa vạn thọ 100.000 đồng/cặp, vạn thọ lùn 50.000 đồng/cặp, mai dạ thảo 130.000 – 150.000 đồng/cặp, tăng khoảng 5 - 10% so với năm rồi. Đến thời điểm hiện tại, các giống hoa cúc đã xuống giống tại vườn đều phát triển tốt, tôi đang xử lý phân thuốc, tưới nước đúng liều lượng mong cho hoa nở đúng dịp tết”, ông Khương cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Khương, có một số loại hoa kiểng mới được một số nhà vườn mua giống từ Đà Lạt đem về gieo trồng thử nghiệm nhưng cây không thích nghi được với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên khi ươm không nảy mầm. Chỉ một số ít hộ trồng thành công loại hoa cát tường.

Bà Hồ Thị Bé Chín chăm sóc tỉ mỉ từng chậu hoa để bán tết

Người dân ở làng hoa Sa Đéc chuẩn bị giao bán các loại hoa công trình cho khách hàng ở TP.HCM

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, dịp tết này dự kiến Sa Đéc sẽ cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại. Thời điểm hiện tại, tổng diện tích hoa phục vụ tết là 100ha, với 2.300 hộ dân SX kinh doanh. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Tuy nhiên giá các loại vật tư SX tăng nên dự kiến giá hoa sẽ tăng.