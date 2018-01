6 dịch vụ dành riêng cho giới siêu giàu, Jeff Bezos cũng sử dụng

Bảo hiểm bắt cóc



Khi bạn sở hữu giá trị thương mại nhất định, bạn sẽ dễ trở thành đối tượng bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Vì vậy, một số công ty lớn đã thực hiện hàng loạt các biện pháp đảm bảo an toàn cho lãnh đạo cấp cao hoặc các nhân vật quan trọng. Bảo hiểm bắt cóc là một trong số các biện pháp như vậy. 5 năm vừa qua, Facebook đã tiêu tốn hơn 16 triệu USD để đảm bảo an toàn cho Mark Zuckerberg. Hãng Apple năm ngoái đã chi 209.000 USD để đảm bảo an toàn cho Tim Cook. Công ty Oracle thì chi 1,5 triệu USD để tăng cường an ninh nhà ở cho Larry Ellison. Hãng Amazon cũng không thua kém khi chi 1,6 triệu USD để bảo vệ Jeff Bezos.

Hầu hết các bảo hiểm bắt cóc và bảo hiểm tiền chuộc đều đã bao gồm tiền chuộc và phí chuyển khoản. Trong trường hợp khách hàng không may qua đời khi bị bắt cóc hoặc thi thể không hoàn chỉnh, phía bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Xe cabin sang trọng “cải trang” xe cấp cứu

Dịch vụ này xuất hiện ở Nga với mức giá 6.000 RUB/giờ (~2,4 triệu VNĐ). Nhiều công ty đã đưa ra dịch vụ này tại những tuyến đường dễ tắc nhất ở Moscow bởi không có chiếc xe nào được phép vượt đèn đỏ ngoài… xe cứu thương. Nhìn bề ngoài, chiếc xe có thiết kế rất đơn giản nhưng nội thất bên trong lại vô cùng sang trọng, có sẵn bộ ghế sô pha êm ái để khách hàng ngả lưng.

Thuê người nổi tiếng tới dự tiệc

Các công ty quản lý ngôi sao sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho giới nhà giàu miễn là họ đủ tiền. Thông thường, các đại gia luôn muốn thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trước bạn bè cũng như giới truyền thông. Việc mời ngôi sao tới dự tiệc cá nhân là một trong những cách đơn giản nhất giúp họ phô trương thanh thế.

Thuê vận động viên chuyên nghiệp làm huấn luyện viên cá nhân

Dịch vụ đặc biệt này được cung cấp bởi trang web Thuzio.com, giá cả do đôi bên tự thương lượng và quyết định. Ngoài dịch vụ huấn luyện viên cá nhân, các vận động viên chuyên nghiệp cũng có thể xuất hiện trong các trường hợp quan trọng với tư cách khách mời để giúp chủ nhà “nở mày nở mặt”.

Tăng nhiệt, làm ấm đường lái xe

Ở các nước phương Tây, tuyết rơi dày là một cực hình. Đường trơn, tuyết dày gây cản trở an toàn giao thông. Vì vậy, một dịch vụ dọn tuyết đặc biệt dành cho giới siêu giàu đã ra đời. Chỉ cần trả từ 14 – 24 USD/ m², sẽ có người xúc tuyết dọn đường cho bạn. Nền đường sẽ được làm ấm để không còn trơn trượt.

Chuyên gia mua sắm cá nhân

Bạn có rất nhiều tiền nhưng không biết tiêu như thế nào? Không sao, chuyên gia mua sắm cá nhân sẽ giúp bạn. Về cơ bản, họ là trợ lý cá nhân của giới nhà giàu. Công việc của họ là giúp bạn chọn lựa những sản phẩm phù hợp, đẳng cấp và đưa ra những lời tư vấn. Còn lại, họ không phụ trách những công việc lặt vặt như bưng nước, rót trà.